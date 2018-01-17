Xiaomi 40 Modelini MIUI 9'a Güncelleyecek!

Xiaomi eski cihazlarını uzun süre desteklemesi ile meşhur bir marka. Bugün de Xiaomi 40 akıllı telefonuna MIUI 9 arayüz güncellemesini sunacağını açıkladı.

Şirket en son MIUI 9 sürümüne 40 cihazı da güncelleyeceğini resmen açıkladı. Bazı amiral gemileri zaten bu güncellemeyi almışlardı. Ancak bu listede gerçekten eski bazı cihazlar var. Hatta bazıları 2012 yılına kadar dayanıyor.

Kuşkusuz MIUI 9, Android 7.0 Nougat üzerine kurulu iyi bir arayüz ancak çok fazla özelleştirildi. Yine de burada 6 yaşındaki cihazlardan söz ediyoruz. Çoğu Android telefon 2 yıldan kısa bir süre sonra ortada bırakılır.

Son zamanlarda iOS ile ortaya çıkan haberlere baktığımızda eski cihazlara güncelleme vermek ne kadar mantıklı bilinmez. Çünkü eski cihazlar yeni güncellemeler ile gelen istekleri karşılayamıyorlar. Bu yüzden çabuk şarj tükenmesi veya telefonun performansının basit işlemleri bile yapamayacak hale gelene kadar düşmesine sebep oluyorlar. Xiaomi bunları düşündü mü yoksa umursamadı mı bilemeyiz. Umarım eski telefon sahipleri güncelleme sonrası yavaşlık sorunlarıyla karşılaşmazlar.

Neyse… İşte güncellemeyi alacak tüm telefonların tam listesi:

(bunlardan bazıları zaten güncelleştirildi, diğerleri ise bekliyorlar):

  1. Xiaomi Redmi 5 Plus
  2. Xiaomi Redmi 5A
  3. Xiaomi Mi A1
  4. Xiaomi Redmi 5
  5. Xiaomi Redmi Note 5A
  6. Xiaomi Mi Note 3
  7. Xiaomi Redmi 4X
  8. Xiaomi Mi Max 2
  9. Xiaomi Redmi Note 4X
  10. Xiaomi Redmi Note 4
  11. Xiaomi Mi Mix 2
  12. Xiaomi Mi 6
  13. Xiaomi Mi Pad 3
  14. Xiaomi Mi 5c
  15. Xiaomi Redmi 4A
  16. Xiaomi Mi Mix
  17. Xiaomi Mi 5s Plus
  18. Xiaomi Redmi 4 Prime
  19. Xiaomi Redmi Pro
  20. Xiaomi Redmi 3x
  21. Xiaomi Redmi 3s
  22. Xiaomi Mi Max
  23. Xiaomi Mi Note 2
  24. Xiaomi Mi 4s
  25. Xiaomi Redmi Note 3
  26. Xiaomi Redmi 3
  27. Xiaomi Mi Pad 2
  28. Xiaomi Mi 4c
  29. Xiaomi Mi 5s
  30. Xiaomi Redmi 2A
  31. Xiaomi Redmi Note 2
  32. Xiaomi Mi 5
  33. Xiaomi Mi Note
  34. Xiaomi Redmi 2
  35. Xiaomi Mi 4
  36. Xiaomi Redmi 1S
  37. Xiaomi Mi Pad 7.9
  38. Xiaomi Redmi Note
  39. Xiaomi Mi 2S
  40. Xiaomi Mi 2
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