Xiaomi 40 Modelini MIUI 9'a Güncelleyecek!

Xiaomi eski cihazlarını uzun süre desteklemesi ile meşhur bir marka. Bugün de Xiaomi 40 akıllı telefonuna MIUI 9 arayüz güncellemesini sunacağını açıkladı.

Şirket en son MIUI 9 sürümüne 40 cihazı da güncelleyeceğini resmen açıkladı. Bazı amiral gemileri zaten bu güncellemeyi almışlardı. Ancak bu listede gerçekten eski bazı cihazlar var. Hatta bazıları 2012 yılına kadar dayanıyor.

Kuşkusuz MIUI 9, Android 7.0 Nougat üzerine kurulu iyi bir arayüz ancak çok fazla özelleştirildi. Yine de burada 6 yaşındaki cihazlardan söz ediyoruz. Çoğu Android telefon 2 yıldan kısa bir süre sonra ortada bırakılır.

Son zamanlarda iOS ile ortaya çıkan haberlere baktığımızda eski cihazlara güncelleme vermek ne kadar mantıklı bilinmez. Çünkü eski cihazlar yeni güncellemeler ile gelen istekleri karşılayamıyorlar. Bu yüzden çabuk şarj tükenmesi veya telefonun performansının basit işlemleri bile yapamayacak hale gelene kadar düşmesine sebep oluyorlar. Xiaomi bunları düşündü mü yoksa umursamadı mı bilemeyiz. Umarım eski telefon sahipleri güncelleme sonrası yavaşlık sorunlarıyla karşılaşmazlar.

Neyse… İşte güncellemeyi alacak tüm telefonların tam listesi:

(bunlardan bazıları zaten güncelleştirildi, diğerleri ise bekliyorlar):