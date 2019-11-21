Ana Sayfa Akıllı Telefon Xiaomi 5G Destekli Amiral Gemileri için Kendi Fabrikasını Kuruyor!

Xiaomi 5G Destekli Amiral Gemileri için Kendi Fabrikasını Kuruyor!

Xiaomi, saniyede 1 adet amiral gemisi üretecek yeni bir fabrika kuruyor..

Muhammed Arslan

-

8
0
Xiaomi MIUI 12 Üzerinde Çalışmalara Başladı

Dünya 5G Konferansı Çin’de düzenleniyor. Xiaomi CEO’su Lei Jun da 5G’ye yön veren şirketi hakkında konuşmalar yaptı. Açılışta, şirketin 5G amiral gemilerinin geliştirilme ve üretilme konusunda büyük bir adım atacağını belirtti. Kendi telefonlarını üretmek için 5G fabrikası kuracaklarını ortaya koydu.

Üstelik tesisin Aralık ayında bitmesi bekleniyor. Fabrika, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Gelişim Bölgesi’nde yer alacak ve sadece amiral gemileri için kurum içi bir tesis olarak hizmet verecek. Üretimde verimliliği artırmak, ayrıca bulut hizmetleri ve 5G laboratuvarları için büyük ölçekli otomatik üretim hatlarına sahip olacak.

187.000 metrekarelik bir alanı kaplayan tesisin beklenen verimi, mevcut geleneksel fabrikalardan %60 daha fazla olacak. Kabaca hesap edilirse, saniye 1 adet, dakikada 60 adet amiral gemisi üretilecek.

Tesisin ilk aşaması, teoride, 365 günde 1 milyon adet üretim görecek. Yeni tesisin satış noktası, şirketin en çok yatış yaptığı alanlara hızlı gönderim ve cihazlarını öncekinden daha hızlı piyasaya sürmesi olacak.

Tabi ki ülkemizde sadece 1 adet Xiaomi mağazası mevcut. İlerleyen zamanlarda da daha fazla açılmasını bekliyoruz. Sonuçta diğer akıllı telefon üreticilerine karşı en büyük rakip olma yolunda ilerliyor.

KaynakMy Drivers
Önceki İçerikQualcomm 5G Yol Haritasını Yayınlandı – Listede Türkiye de Var!
Sonraki İçerikHuawei MatePad Pro Resmi Tanıtım Videosu Ortaya Çıktı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Galaxy S11 Görüntüleri Detaylarıyla Ortaya Çıktı

Galaxy S11 tasarımı için iddialar ardı ardına paylaşılmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefonların tasarımının nasıl olacağına ilişkin son olarak bazı raporlar yayınlanmıştı....
Devamını Oku
IOS Haberleri

Apple, Iphone 11 İçin Akıllı Batarya Kılıfı Üretti!

Adından da anlaşılacağı gibi, Apple Iphone 11 akıllı şarj kılıfları size ek yedek güç verebilecek entegre bir şarj ile birlikte satışa sunulacak....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor V30 Geekbench’te Görüntülendi!

Honor V30, beş gün içinde piyasaya sürülüyor. Lansman öncesinde, cihaz Geekbench kıyaslama platformunda, Huawei OXF-AN10 model numarası ile görüntülendi. Yaklaşmakta olan amiral...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

En iyi Apple Watch uygulamaları 2019!

En sevdiğimiz uygulamalar; yararlı, eğlenceli ya da hayatımızı biraz daha kolaylaştırıp güzelleştirdikleri için iyiki varlar. Listemize girmeden önce, iPhone'unuzdaki...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi 100W Süper Turbo Şarj Teknolojisini Akıllı Telefonlarla Buluşturmak İçin Sabırsızlanıyor!

Son yıllarda, hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj teknolojisinde büyük adımlara tanık olduk. OPPO Reno Ace’in piyasaya sunulmasından önce, Xiaomi 100W...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.