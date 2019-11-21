Xiaomi 5G Destekli Amiral Gemileri için Kendi Fabrikasını Kuruyor!

Dünya 5G Konferansı Çin’de düzenleniyor. Xiaomi CEO’su Lei Jun da 5G’ye yön veren şirketi hakkında konuşmalar yaptı. Açılışta, şirketin 5G amiral gemilerinin geliştirilme ve üretilme konusunda büyük bir adım atacağını belirtti. Kendi telefonlarını üretmek için 5G fabrikası kuracaklarını ortaya koydu.

Üstelik tesisin Aralık ayında bitmesi bekleniyor. Fabrika, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Gelişim Bölgesi’nde yer alacak ve sadece amiral gemileri için kurum içi bir tesis olarak hizmet verecek. Üretimde verimliliği artırmak, ayrıca bulut hizmetleri ve 5G laboratuvarları için büyük ölçekli otomatik üretim hatlarına sahip olacak.

187.000 metrekarelik bir alanı kaplayan tesisin beklenen verimi, mevcut geleneksel fabrikalardan %60 daha fazla olacak. Kabaca hesap edilirse, saniye 1 adet, dakikada 60 adet amiral gemisi üretilecek.

Tesisin ilk aşaması, teoride, 365 günde 1 milyon adet üretim görecek. Yeni tesisin satış noktası, şirketin en çok yatış yaptığı alanlara hızlı gönderim ve cihazlarını öncekinden daha hızlı piyasaya sürmesi olacak.

Tabi ki ülkemizde sadece 1 adet Xiaomi mağazası mevcut. İlerleyen zamanlarda da daha fazla açılmasını bekliyoruz. Sonuçta diğer akıllı telefon üreticilerine karşı en büyük rakip olma yolunda ilerliyor.