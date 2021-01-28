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Xiaomi, 67 W Kablosuz Şarjı Destekli Telefonlar Üzerinde Çalışıyor!

Xiaomi, akıllı telefon pazarına 67 W kablosuz şarj desteği olan iki yeni model üzerinde çalışmalar yapıyor.

Yunus Emre Çakır

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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefon pazarına yeni modeller dahil etmek için çalışmalar yapıyor. Bilindiği üzere firma kısa süre önce dünyanın ilk Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şimdi ise şirket, yeni 67 W kablosuz şarj desteği olan iki yeni model üzerinde çalışmalara başladı.

Bu iki cihazın kod adları ise “Yıldız” ve “Mars” olarak karşımıza çıktı. Bazı bilgilerde bu cihazlardan bir tanesinin daha önce sızdırılan Mi 11 Pro olduğu söyleniyor.
Diğer modelin ise henüz hala adının ne olduğu sızdırılmış durumda değil. Ancak söylentilere göre Mi 11 Ultra olabileceği ihtimali yüksek olarak bakılıyor.

Her iki cihazın model isimleri K1 ve K1A olduğu için birbirleriyle ilişkili olarak geliyor. Şirket, bu iki cihazı aynı üretebilir ancak farklı bölgelere göre tasarımı değişebilir. Ortaya çıkan bir diğer bilgiye göre “Yıldız” kod adlı cihazın Snapdragon 888 yonga setini kullanacağı belirtiliyor.

Bunun dışında Xiaomi, daha önceden 80 W kablosuz şarj cihazı üzerinde çalışıyordu. Ancak ortaya çıkan bu bilgiye göre şirket, 67 W üzerinde çalışmalara devam etmeye başladı. Yeni modeller hakkında şuan için başka bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde daha fazla bilgiye sahip olacağız.

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