Xiaomi, 7 Yeni Katlanabilir Telefon Patenti Aldı!

Aralık ayının başlarında, DSCC’nin (Display Supply Chain Consultants) kurucusu ve baş analisti Ross Young, 2021’de Xiaomi, Oppo ve Vivo‘dan dört adet katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürüleceğini söylemişti. Xiaomi’nin bu yıl üç farklı tipte katlanabilir ürün yayınlayabileceğini de sözlerine ekledi. Şimdi ise, yedi farklı katlanabilir akıllı telefon tasarımını ortaya çıkaran dört Xiaomi patenti ortaya çıktı.

Bu patentler 1 Ocak 2021’de yayınlandı ve toplamda 7 katlanabilir akıllı telefon tasarımı içeriyor. Patentlerden 3 tanesi kapaklı bir tasarıma sahipken, kalan 4 patent ise tablet tasarımını benimsiyor.

Kapaklı Patentler

Yukarıda belirtildiği gibi, Xiaomi üç yeni kapaklı katlanabilir akıllı telefonun patentini aldı. İlk iki model, çentiksiz veya deliksiz tam ekran ekrana, arka tarafta telefonun üst kısmında dar bir yatay kapak ekranına sahip.

Arka kısmın alt kısmında ise kamera kurulumu yer alıyor. İlk model, bir LED flaşla eşleştirilmiş tek bir büyük kamera bulunduruyor. Öte yandan, ikinci tasarım, bir LED flaş, bilinmeyen bir sensör (otomatik odaklama için bir lazer olabilir) ve ikincil mikrofon deliği gibi görünen dikey olarak hizalanmış bir dörtlü kamera kurulumunu içeriyor.

Üçüncü ve son kapaklı tasarımdan bahsedersek, bu, baş aşağı bir Motorola Razr 5G‘ye benziyor. Bu model, selfieler ve görüntülü görüşmeler için çift kameralı bir kurulumun iç içe geçtiği kalın bir yapıya sahip. Bu nedenle, alt kısım çerçevesiz ve telefonu çalıştırırken parazit oluşturabiliyor.

Artı tarafta ise, Motorola Razr 5G‘de bulunandan çok daha büyük bir kapak ekranına sahip. Ayrıca, arkada üçlü bir kamera kurulumu var ve sağ tarafta açma / kapatma tuşu, ses yükseltici ve SIM kart yuvası da bulunuyor.

Tablet Formlu Patentler

Xiaomi, üç kapaklı katlanabilir telefon tasarımının yanı sıra, bir tablete benzeyen dört büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefonun patenti de aldı. Hepsi aslında bazı küçük farklılıklar bulunan Galaxy Z Fold2‘ye benziyor.

Bunlardan ikisi Mi MIX Alpha‘nın imza tasarım öğesine (surround ekran) sahip. Katlanan ekranları, kapak ekranı haline gelmek için yandan dışarıya doğru uzanıyor. Daha basit bir deyişle, bu iki tasarım, herhangi bir çentik veya delik olmadan hem ana iç ekran hem de dış kapak ekranı olarak işlev gören tek bir esnek OLED paneli beraberinde getiriyor.

Aralarındaki tek fark kamera kurulumu. Bunlardan biri dikey olarak hizalanmış dörtlü bir kamera kurulumuna sahipken, diğerinde tek bir büyük AI Süper Kamera bulunuyor. Ayrıca, sağ tarafta, ekranı açmak veya cihazı açmak için cihazın kilidini için tek bir düğme yer alıyor.

Son olarak, son iki tasarımda süslü bir surround ekran bulunmuyor. Bunun yerine, iç ana ekran ve dikey olarak yerleştirilmiş dar kapak ekranı iki farklı panelden oluşuyor. Yukarıda listelenen beş tasarım gibi, bunlar da herhangi bir çentik veya delik içermiyor.