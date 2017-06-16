Xiaomi Açıkladı, Mi Mix 2 Bu Yılın Sonunda Geliyor

Geçen yıl Xiaomi MI MIX şüphesiz en yenilikçi ve en akıllı telefonuydu. Xiaomi markası ve Xiaomi MI MIX birçok farklı Çinli üretici tarafından kopyalanmıştı, bu yüzden Xiaomi MI MIX 2‘yi daha da çok bekliyoruz.

Dün Xiaomi MI MIX tasarımcısı Philippe Starck, Xiaomi’nin merkezini tekrar ziyaret etti ve Xiaomi tasarımcılarına Xiaomi MI MIX 2 hakkında bilgi verdi. Xiaomi resmi Weibo sayfasında Philippe Starck ve Xiaomi personeli hakkında fotoğraflar gösterildi. Ve onun tarafından tasarlanan MI MIX serisinin yeni üyesinin Xiaomi için gelecekteki bir kapıyı açtığını iddia ediliyor, MI MIX modelinin yenisini nasıl hayal ediyorsunuz? Xiaomi akıllı telefon tasarımcı ekibinin getirdiği sürpriz nedir?

Xiaomi MI MIX 2, cam gövdeyi benimseyerek, tam ekran tasarımına, gövde oranına göre daha büyük ekrana devam edecek. Şu anda, yenilik yapacak olan şey konusunda hiçbir fikrimiz yok, ancak Xiaomi MI MIX’in en büyük dezavantajı telefon görüşmesi kalitesiydi, umarım bu konuda iyileştirme yapılır.