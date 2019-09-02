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Xiaomi Airdots Pro 2 Kutusu Görüntülendi

Xiaomi Airdots Pro 2 kutu görselleri için yeni bilgiler ortaya çıkmış durumda. Xiaomi Airdots Pro 2 nasıl bir kulaklık modeli olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Xiaomi Airdots Pro 2

Kablosu kulaklık modellerine sürekli olarak yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu alanda Samsung tarafından sunulan yeni kablosuz kulaklık modellerinin öne çıktığını görmüştük. Yeni kulaklık modelleri bir yana, bu alanda en iddialı oyunculardan birisi de Apple olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Xiaomi Airdots Pro 2 gündemde.

Açıkçası Apple’ın AirPods 2 serisinden sonra bu alanda bir hareketlenme söz konusu oldu. Artık yeni kulaklık modelleri de ardı ardına gelmeye başladı. Bu alanda iddialı markalardan biri olan Xiaomi tarafından da yeni kulaklık modellerinin hazırlandığı ortaya çıktı. Xiaomi Airdots Pro 2 olarak gelmesi beklenen yeni kulaklık modellerinin kutu görselleri de ortaya çıktı.

Xiaomi Airdots Pro 2 Neler Sunacak?

Yeni kulaklık modellerinin kutu görsellerinde oldukça dikkat çekici bir detay var. Sızdırılan kutu görseline baktığımız zaman Xiaomi Airdots Pro 2 kulaklık modelinde Bluetooth 5.0 desteğinin yer alacağını görüyoruz.

Bluetooth 5.0 desteğiyle beraber öne çıkacak olan kulaklıklar, tasarım kısmında ise çok fazla bir değişiklikle gelmeyecek gibi gözüküyor. Yine AirPods 2 kulaklık tasarımına oldukça benzer bir tasarımla geleceği görülen yeni serinin, bağımsız olarak çalıştığını görmek mümkün olacak.

Birbirlerinden bağımsız olarak çalışacak olan kulaklıkların, genel olarak tasarım ve teknik özellikler kısmında oldukça başarılı bir seri olması bekleniyor.

Xiaomi Airdots Pro 2

Muhtemelen Bluetooth 5.0 desteğinin dışında kulaklıkların içerisinde yer alan çiplerin de yenilendiğini görmek mümkün olacak. Kulaklık modellerinde daha ne gibi artılar sunulacağı konusunda detayların ortaya çıkmadığını söylemek gerekiyor.

Muhtemelen henüz kulaklık modelinde geliştirme süreci devam ediyor. Yine de kutu görsellerinin yayınlanmış olması, Xiaomi markasının ciddi olduğunu ve seriyi güncelleyeceğini kanıtlıyor.

Yeni akıllı telefonlarının tanıtımı sonrasında Xiaomi Airdots Pro 2 modelinin de ortaya çıkması söz konusu olacak. Muhtemelen Mi Mix 4 modelinin tanıtımı sırasında yeni kulaklık modellerinin de tanıtımı söz konusu olacak. Yeni kulaklık modellerinin tanıtılması sonrasında, tüm özelliklere sitemizden yer vereceğiz. Şimdilik sadece kutu görselleriyle sınırlı kalmış olduk.

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