Xiaomi, Akıllı Yastığını Piyasaya Sürdü – Teknolojik Konfor!

Sırt ağrısı yaşlılar için bir sıkıntıydı. Ancak akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla genç ve orta yaşlı kişiler de sırt ağrısı çekiyor. Veriler, 30 yaşın altındaki insanların, servikal spondilozlu hastaların yaklaşık %40’ını oluşturduğunu gösteriyor.



Xiaomi Youpin, insanların ağrılarıyla mücadele etmesine yardımcı olmak için tasarlanan LEGA AI Akıllı Servikal Masaj Uyku Yastığını piyasaya sürdü. Ürün, yaklaşık 46 dolar tutarında bir fiyat etiketi taşıyor.

Bu yastık, sıradan bir ev yastığı gibi şekillendirildiği için çift amaçlı bir yastık olarak karşımıza çıkıyor. Yastık, kendini boyun şekline daha uygun hale getirmek için tasarlandı. Aynı zamanda profesyonel bir germe fonksiyonuna, tek adımda masaj ve uyku özelliğine de sahip.

Dört masaj modunu (germe, boyun masajı, rahatlatıcı uyku ve sabah uyanma) destekleyerek, insanların uyumaya çalışırken boyun omurgasını derinlemesine gevşetmesine ve boyuna masaj yapmasına olanak tanıyor. Üstelik boyun için uygun sıcaklığı da otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Aynı zamanda sabah erken uyanma işlevine sahip olan yastık büyük bir kolaylık sağlıyor. Kullanıcısı, Mijia uygulamasından uyanma saatini de ayarlayabiliyor. Bu mod yastığın yukarı ve aşağı hareketiyle kullanıcıyı nazikçe uyandırarak tam bir gün canlılık veriyor. LEGA AI akıllı servikal omurga masajı uyku yastığı Mijia uygulamasına bağlanabiliyor. Aynı zamanda XiaoAi ses kontrolünü de destekliyor.