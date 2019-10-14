Xiaomi AMD Ryzen İşlemcili RedmiBook Üzerinde Çalışıyor!

Bugünün erken saatlerinde Xiaomi, Hindistan pazarında Redmi 8 ve Redmi 8A‘yı piyasaya sürdü. Ayrıca şirket 21 Ekim’de tanıtılacak olan başka bir RedmiBook‘un varlığını açıkladı. Dikkat çekici bir şekilde daha önce tanıtılan RedmiBook ve bir intel işlemcili RedmiBook Pro’dan farklı olarak, yaklaşmakta olan dizüstü bilgisayar AMD Ryzen işlemci ile donatılacak.

Kısaca bir açıklama yapmak gerekirse, bazıları AMD’nin son birkaç yıldaki bilgisayar işlemcilerindeki ani yükselişinden habersiz olabilir. Hatta AMD’nin Ryzen işlemcileri Intel’in İ-serisi işlemcilerine kıyasla daha yüksek hız sunuyorlar.

Buna paralel olarak, Xiaomi’nin AMD Ryzen işletim sistemi bulunan RedmiBook’un fiyatı da biraz yüksek olacak gibi duruyor. Bu bilgiler Xiaomi’nin başkan yardımcısı Lu Weibing tarafından açıklandı.

Ne yazık ki, üst düzey yetkili dizüstü bilgisayarın başka bir detayını açıklamadı. Bununla birlikte güvenilir kaynaklardan gelen raporlara dayanarak ilk AMD RedmiBook, Ryzen 5 3550H işlemci ile donatılacağı iddia ediliyor.

Ryzen 5 3550H, toplam sekiz thread sunan dört çekirdekli bir işlemcidir. 3.7 GHz’e kadar hızlandırabilen 2,1 GHz baz saat hızına sahiptir. İşlemci 12 nm’lik bir üretim süreci kullanılarak üretildi ve 35 W’lik bir TDP’ye (Termal Yayılma Gücü) sahip. GPU açısından yaklaşmakta olan RedmiBook’un AMD tarafından geliştirilen Radeon Vega 8 Ekran Kartına sahip olduğu bildiriliyor.