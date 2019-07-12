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Xiaomi Android Q Tabanlı MIUI 10 Arayüzünü Test Etmeye Başladı!

Xiaomi'nin en özel arayüzünün MIUI 10 sürümü, Android Q özelliklerini destekleyecek şekilde tekrar tasarlanıyor...

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Android Q Tabanlı MIUI 10 Arayüzünü Test Etmeye Başladı!

Xiaomi‘nin özel olarak geliştirdiği MIUI arayüzü, hala Android kullanıcıları arasında en çok tercih edilen ve en çok sevilen Android kullanıcı arayüzlerinden biridir. Tercihler söz konusu olduğunda görüşler farklılık gösterse de, MIUI’nin hala en iyi kullanıcı arayüzlerinden biri olduğu inkar edilemez.

Tüm reklamlara rağmen, hala çok parlak bir deneyimi var ve sık sık güncelleme alıyor. Şimdi ise şirket Android Q tabanlı olacak MIUI 10’u test etmeye başladı. Bu sayede yeni MIUI sürümlerinde bazı yeni Android Q özelliklerinden yararlanmak mümkün olacak.

Bunun diğer bir iyi yanı ise, MIUI kullanıcılarının tüm yeni güvenlik ve gizlilik yamalarını Android Q’dakine benzer şekilde alabilecekleri anlamına gelir. Buna ek olarak, MIUI’nin karanlık bir mod kazanma şansı olduğu anlamına da geliyor.

Xiaomi Android Q Tabanlı MIUI 10 Arayüzünü Test Etmeye Başladı!

Sosyal paylaşım platformlarında Mi hayranlarının sürekli olarak Android Q özelliklerini görmek istemesi, şirketin bu isteği yerini getirdiğini gösteriyor. Ayrıca birçok kullanıcı yeni Android Q özelliklerini MIUI 11’de görmeyi istiyor. Bundan dolayı da büyük bir bölünme var.

Genel anlamda bir yorum yapacak olursak Xiaomi’nin Android güncellemelerini çok fazla ertelememesi Xiaomi kullanıcılarını sevdirecek. Eski Xiaomi’yi baz alırsak, test edilen sürüm büyük bir gelişme. Android Q, eski sürümlere göre büyük bir güncelleme olup, akıllı telefon üreticileri için öncelikli bir konudur.

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