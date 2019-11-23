Xiaomi Avrupa Pazarını Hedef Alıyor – İşte 2020 Planı

Canalys tarafından yayınlanan son bir pazar araştırması raporuna göre Samsung, Avrupa pazarına %35,7 pazar payıyla hakim durumda. Huawei, Apple ve Xiaomi sırasıyla %22.2, %8.6 ve %10.5 pazar payıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada geliyor.

Cep telefonu gönderileri açısından, Samsung 18,7 milyon ile birinci, Huawei ise 11,6 milyon ile ikinci sırada. Ayrıca Apple ve Xiaomi sırasıyla 9.8 milyon ve 5.5 milyon adet gönderi yaptı. Bugün ise Redmi’nin genel müdürü Lu Weibing, Xiaomi cep telefonunun Avrupa pazarındaki performansı açısından bir değerlendirme yaptı.

Lu Weibing’e göre, 2020’de Xiaomi, Avrupa’nın üst düzey ürün grubuna lider olarak girmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Avrupa pazarında telefon gönderimini %73 civarında artırdığını söyledi.

Avrupa pazarına ek olarak, Counterpoint Research verileri Hindistan pazarında Xiaomi’nin %38 pazar payıyla akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Realme ikinci sırada ve yılda 4,5 kat büyüdü.

Samsung, yeni M serisi telefonları ile üçüncü sırada yer alıyor. Dördüncü konumda, bir diğer Çinli üretici olan Vivo, aynı zamanda düşük seviye akıllı telefon pazarında da ilk sırada yer alıyor.