Xiaomi, Batarya Sorunlarını Gidermek İçin Yeni Bir Patent Aldı!

Xiaomi yakın zamanda yeni bir teknolojinin patentini aldı. Bu yeni teknoloji, “pil şarj yöntemi, cihazı ve ortamı” başlıklı patentle, şişkinlik veya patlama gibi tehlikeli pil sorunlarını önlemeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Patentin yayını 23 Mart 2021 tarihinde yapıldı ve bir ITHome raporuna göre yayın numarası CN112542861A olarak adlandırılıyor. Patentte Çinli teknoloji devi, gerçek zamanlı olarak izlenen bir pil şarj sürecini anlatıyor.

Bu nedenle, pil kapasitesi yüksekte olduğunda cihaz, şişkinlik ve hatta herhangi bir patlama gibi tehlikeli durumlardan kaçınmak için yüzer şarj moduna giriyor.

Basitçe söylemek gerekirse, bir pilin şarj döngüsü sırasında, cihaz başlangıçta şarj ederken mevcut bir şarj döngüsü arasında geçiş yapıyor ve bir süre sonra dalgalı şarj moduna giriyor.

Ancak önceki döngü çok uzun sürerse, bataryaya zarar verebiliyor ve kullanıcı için tehlike oluşturmasına neden olabiliypr. Bu nedenle, patentli sistem bunu gerçek zamanlı olarak izliyor ve aynı zamanda pilin yüksek sıcaklıklı bir ortamda veya yüksek voltaj alırken şişmemesini veya patlamamasını sağlıyor.

Şu anda akıllı telefonlarda kullanılan piller büyük ölçüde gelişti ve bu sorunlar çok daha az yaygın. Bununla birlikte, sorun hala tehlikeli olabiliuor, Xiaomi ve hatta Apple gibi şirketler bu sorunu giderebilmek için yeni patentler alıyor.