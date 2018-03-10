Xiaomi, yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmalara devam ediyor. Mi Mix 2S üzerinde çalışmalarını hızlandıran markanın, yeni akıllı telefon modellerinde tam ekran teknolojisi, ekran altına yerleştirilmiş sensörler kullanılması gibi birçok yeniliğe adım atması bekleniyor. Yeni akıllı telefonların ne kadar iddialı olduğu ve ne gibi yenilikleri sunacağı konusunda yeni bilgiler gelmeye de başladı. Son olarak amiral gemisi modellerini bile geride bırakmasını beklemediğimiz akıllı telefonların videoları ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan bilgiler iddialı özellikleri işaret ediyor ve beklentiler oldukça yüksek ancak markanın üzerinde çalıştığı tek modelin bu seri olmadığı belirtiliyor. Bunun dışında Xiaomi Berlin adı ile performans testlerinde ortaya çıkan bir akıllı telefon modeli üzerinde daha çalışıldığı belirtiliyor.

Xiaomi Berlin Nasıl Özelliklerle Gelecek?

Sadece telefonların üzerinde çalışma yapıldığını konusunda dedikodular yok. Xiaomi Berlin modeline ait olduğu iddia edilen bazı performans testleri de yayınlanmış durumda. Yayınlanan bu performans testleri yeni akıllı telefonlarla ilgili olarak beklentileri de ortaya çıkarmış durumda. Hemen yeni modeli için beklenen özelliklerden söz edelim.

Testlere göre yeni modelin içerisinde Snapdragon 632 modeli işlemciler kullanılacak. Orta sınıfın giriş seviyesi işlemcilerinin çok yüksek bir performans sunması beklenmiyor. Bu değerlerin yanında sunulan 3 GB RAM bellek miktarının da Xiaomi Berlin modelinin orta sınıf olacağını ortaya koyduğunu belirtelim. Ekran boyutu ya da kameralar konusunda bilgi elde etmemiz mümkün olmadı.

Xiaomi Berlin adı ile gelecek olan model için sadece bu özellikler bile yine uygun fiyatlı bir akıllı telefon serisiyle karşı karşıya kalacağımızı kanıtlamış durumda. İddialı özelliklere sahip bir akıllı telefon olarak öne çıkan Mix 2S modelinin gölgesinde kalacak bir telefon olsa da yine tasarımıyla ve uygun fiyatıyla kullanıcıların ilgisini çekecek bir model beklentisinin şimdiden oluştuğunu da eklemek gerekiyor.

Marka bu konuda daha detaylı bilgi verdikten sonra haberimizi yeni özelliklerle beraber güncelleyeceğimizi de hatırlatalım. Muhtemelen 27 Mart tarihinde yapılacak olan tanıtımlar sonrasında bu modelle ilgili olarak da açıklamalar yapılacak. Hatta Xiaomi Berlin kod adlı telefonun aynı tanıtım etkinliğinde ortaya çıkması mümkün.