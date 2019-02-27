Xiaomi Black Shark 2 İlk Sertifikasını Aldı!

Oyun dünyasında da hızlı bir yükseliş yapmak isteyen Xiaomi, geçtiğimiz yıl Black Shark akıllı telefonu ile ses getirmişti. Bir önceki modelin yükseltilmiş bir sürümü olarak Black Shark 2 akıllı telefonu bugün Çin’de 3C sertifikasını aldı.

Bazı söylentiler, telefonun Black Shark Skywalker olarak piyasaya girebileceğini da iddia etmekte. Bunun sebebi ise 3C Sertifika listesinde cihaz, model numarası olarak SKW-A0 isminde anılmıştır.

Ayrıca akıllı telefonun tasarımına ait bir görüntüde sızdırıldı. Telefonun genel olarak nasıl bir görünüme sahip olacağı kısmen netleşiyor. Xiaomi‘den gelecek oyun telefonunun Black Shark Skywalker olup olmayacağına dair bir yapılan resmi onay yok.

Söylentilerin bu yönde olmasının bir diğer sebebi ise kısa bir süre öncesinde aynı model numarasına sahip bir telefonun Geekbench’te görüntülenmesi oldu. Önceki yayınlanan listeye göre akıllı telefon Snapdragon 855 yonga seti, 8GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ile donatılacak.

SKW-A0 model numarasına sahip yeni bir Black Shark telefonunun 3C onayı, 27W şarj cihazıyla gönderileceğini de onaylıyor. Bu şarj cihazı, Xiaomi Mi 9‘un perakende kutusunda bulunan şarj cihazıdır. Bunun dışında 3C listesinde başka bilgi yoktur.

Sızdıran kaynaklara göre akıllı telefonun açıklanan sürümlerden farklı bellek boyutlarına da sahip olacağını iddia ettiler. Ayrıca Gelişmiş oyunlar için Game Turbo özelliğinin de bulunacağını da söylediler.