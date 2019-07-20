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Xiaomi Black Shark 2 Pro Bu Kez Performans Testinde

Xiaomi Black Shark 2 Pro akıllı telefonları için yeni detaylar ortaya çıktı. Xiaomi Black Shark 2 Pro nasıl bir model olacak? Performans testlerinde paylaşılan detaylar neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Yeni akıllı telefon modelleri arasında dikkat çeken serilerden biri olarak karşımıza çıkmasını beklediğimi Xiaomi Black Shark 2 Pro, özellikleriyle fark yaratmayı başaran modellerden biri olacak. Oyuncu serisi akıllı telefon modelleri arasında yer alacak olan serinin, ne zaman tanıtılacağına ilişkin bazı bilgiler ortaya çıkmıştı.

Telefonların ne zaman tanıtılacağına ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasının hemen ardından, belli başlı sistem özelliklerinin de paylaşıldığını gördük. Şimdi ise Black Shark 2 Pro akıllı telefonları için performans testleri ortaya çıktı.

Xiaomi Black Shark 2 Pro İddialı Olacak

Performans testlerine baktığımız zaman, Xiaomi Black Shark 2 Pro akıllı telefonlarının oyuncu telefonları içerisinde de fark yaratacak bir model olacağını görüyoruz. Yeni akıllı telefonların içerisinde Snapdragon 855 Plus işlemcilerinin yer aldığı görülüyor. Bununla beraber RAM bellek miktarı kısmında da 12 GB RAM kullanılması söz konusu olacak.

Tüm bu değerlerle beraber Xiaomi Black Shark 2 Pro akıllı telefonlarının aldığı puan da dikkat çekici. Telefonların tek çekirdek kısmında aldığı puan 3632 olarak açıklandı. Çoklu çekirdek kısmında sunulan puan için 11304 olarak açıklandı.

Xiaomi Black Shark 2 Pro

Hem tek çekirdek performansı kısmında hem de çoklu çekirdek performansı kısmında iddialı bir akıllı telefon söz konusu olacak.

İşlemcilerde ortalama %15’lik bir performans artışından söz edebileceğiz. Yine aynı şekilde grafik birimi kısmında ise %4.2’lik bir artış söz konusu olacak. Genel olarak performans değerleri çok daha iyi bir akıllı telefonla karşı karşıya kalacağız.

Black Shark 2 Pro akıllı telefonları için paylaşılan bu bilgiler işlemciler ve grafik birimi kısmı için geçerli. Bunun dışında telefonların ekran boyutu gibi kısımlarında nasıl değişiklikler sunulacağı net değil.

Özellikle ekran boyutu ve yenileme hızı en çok merak edilen detaylar arasında. Tanıtımın 30 Temmuz tarihinde yapılması beklentisi var. 30 Temmuz tarihinde geri kalan tüm detayları öğrenmemiz mümkün olacak.

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