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Xiaomi Black Shark 2 Pro Canlı Görüntüleri Paylaşıldı!

Xiaomi'nin yeni nesil akıllı oyun telefonu Xiaomi Black Shark 2 Pro, donanımının yanı sıra cekici tasarımı ile de görenleri büyülüyor...

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Black Shark 2 Pro Canlı Görüntüleri Paylaşıldı!

Dün, Xiaomi’nin oyun markası Black Shark, yeni nesil oyun telefonu olan Black Shark 2 Pro’yu piyasaya sürdü. Oyun telefonunun ana özelliği şüphesiz desteklediği Snapdragon 855 Plus yonga seti. Cihazın tasarımı oldukça çekici ve dikkat çekici.

Black Shark 2 Pro, telefonun soğutma ve anten performansını geliştirirken estetiği artıran metal ve cam karışımını kullanıyor. Tasarım, kullanılan malzemedeki bazı gelişmeler dışında, önceki modeline neredeyse benzer. Yeni tasarım, Formula 1 otomobilinin X tasarımını ilham alıyor.

Streamer illüzyon aydınlatma sistemi, oyun sırasında, gelen arama ve mesaj için geri bildirimde bulunuyor. Müzik gibi sahnelerde havalı ve değişken renkleri elde edeceksiniz.

Cihaz sol tarafında ses kontrol tuşlarına ev sahipliği yapaken, sağ tarafta güç düğmesi ve amacı henüz bilinmeyen özel bir düğme var. Cihaz ayrıca bir Tip C bağlantı noktası kullanıyor ancak 3,5 mm ses girişi bulunmuyor.

Black Shark 2 Pro, 6.39 inç Samsung AMOLED ekranının bazı yeni özelliklerle koruyor. DCI-P3 renk gamı, DC Karartma 2.0, 240Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip.

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