Xiaomi Black Shark 2 Pro Canlı Görüntüleri Paylaşıldı!

Dün, Xiaomi’nin oyun markası Black Shark, yeni nesil oyun telefonu olan Black Shark 2 Pro’yu piyasaya sürdü. Oyun telefonunun ana özelliği şüphesiz desteklediği Snapdragon 855 Plus yonga seti. Cihazın tasarımı oldukça çekici ve dikkat çekici.

Black Shark 2 Pro, telefonun soğutma ve anten performansını geliştirirken estetiği artıran metal ve cam karışımını kullanıyor. Tasarım, kullanılan malzemedeki bazı gelişmeler dışında, önceki modeline neredeyse benzer. Yeni tasarım, Formula 1 otomobilinin X tasarımını ilham alıyor.

Streamer illüzyon aydınlatma sistemi, oyun sırasında, gelen arama ve mesaj için geri bildirimde bulunuyor. Müzik gibi sahnelerde havalı ve değişken renkleri elde edeceksiniz.

Xiaomi Black Shark 2 Pro 1 - 8

Cihaz sol tarafında ses kontrol tuşlarına ev sahipliği yapaken, sağ tarafta güç düğmesi ve amacı henüz bilinmeyen özel bir düğme var. Cihaz ayrıca bir Tip C bağlantı noktası kullanıyor ancak 3,5 mm ses girişi bulunmuyor.

Black Shark 2 Pro, 6.39 inç Samsung AMOLED ekranının bazı yeni özelliklerle koruyor. DCI-P3 renk gamı, DC Karartma 2.0, 240Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip.