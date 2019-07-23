Xiaomi Black Shark 2 Pro Geliyor! İşte Tasarım Detayları!

Xiaomi’nin oyun odaklı akıllı telefon markası Black Shark, ikinci nesil akıllı telefonu Black Shark 2 modelinin yükseltilmiş bir sürümünü tanıtacak. Ortaya çıkan son raporlar ve sızıntılara göre Xiaomi, bu cihazı 30 Temmuz’da Çin’de piyasaya sürecek.

Telefonun ismi Black Shark 2 Pro olarak adlandırılacak. Xiaomi Black Shark 2 Pro hakkında paylaşılan en son ki yayın, Xiaomi’nin Weibo hesabından geliyor. Şirket yalnızca yaklaşmakta olan telefonun arka tasarımını ön plana çıkaran bir poster paylaştı.

Cihazın arka kısmında yer alan tasarımın dış şekli ve iki dikey çizgi hariç geri kalan tasarım mevcut Black Shark 2 tasarımına benziyor. Ortaya çıkan iddialar ise bu çizgilerin LED tasarımlı çubuklar olduğu yönünde. Black Shark 2 Pro’nun RBG “S” logosunu arkada tutup tutmayacağı ise henüz merak konusu.

Yükseltimiş telefon, yenilenen Snapdragon 855 Plus yonga seti ile desteklenecek. 12 GB RAM‘e kadar güç sağlayacak. Bu bilgiler Black Shark 2 Pro modelinin hakkında bilinen en net olanları diyebiliriz. Kısa bir süre önce GeekBench’te görüntülenen cihaz çoklu çekirde testinde 11.304 puan aldı ve 12GB RAM içeriyordu.

GeekBench listesinden ayrıca “msmnile” kod adına sahip Snapdragon 855 Plus’ın varlığı ortaya çıkarıldı. Qualcomm’un bu güncellenmiş işlemcisi, işlemcide % 4.2 ve GPU performansında %15 oranında bir gelişme vaat ediyor.