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Xiaomi Black Shark 2 Pro Görselleri Geldi

Xiaomi Black Shark 2 Pro akıllı telefonlarının özellikleri neler olacak? Beklenen tasarım nasıl....

By İbrahim Kızılırmak

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Xiaomi Black Shark 2 Pro

Oyun odaklı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Xiaomi Black Shark 2 Pro akıllı telefonları için geri sayım başladı.

Çok kısa bir süre sonra yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı konusunda bazı bilgiler var. Buna göre akıllı telefonların 30 Temmuz itibariyle resmiyet kazandığını göreceğiz. Yeni akıllı telefonların özelliklerine ilişkin paylaşımların da yavaş yavaş gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Son olarak yeni akıllı telefon modellerinin tasarımını gösteren görseller yayınlandı.

Xiaomi Black Shark 2 Pro Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellerde telefonların arka kapak resimlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Arka kapak kısmında nasıl bir tasarım sunacağı konusunda detayları ortaya çıkan modelin, ilk seriden biraz daha farklı bir yapı sunduğunu görmek mümkün olacak.

Buna göre telefonların her iki tarafta aşağı doğru uzanan iki şeride sahip olacağı görülüyor. Her iki tarafta da arkaya uzanan şeritlerin orta kısmında ise markanın logosunun yer aldığını göreceğiz.

Bu kez yeşil değil kırmızı bir logo kullanılması ve bu logonun da ışıklandırılması bekleniyor. Aşağı doğru uzanan siyah şeritlerin dışında kasa kısmında metalik renklerin öne çıktığı çerçeveler kullanılacak.

Xiaomi Black Shark 2 Pro

Ayrıca bu çerçevelerin dışında şeritlerin birleştiği noktalarda ise çift arka kamera kullanıldığını görmek mümkün olacak. Çift arka kamera ilk modelde olduğu gibi yan yana değil de üst üste bir şekilde konumlandırılmış olacak.

Şimdilik bu özellikleri ortaya çıkan yeni akıllı telefonların ekran tasarımının nasıl olacağını bilemiyoruz. Bunun için 30 Temmuz tarihinde yapılacak olan tanıtımı beklemek gerekiyor. Ayrıca tanıtım sonrasında sistem özelliklerini de öğreneceğiz.

Snapdragon 855+ kullanan akıllı telefonlardan biri olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz yeni modelin tanıtımından sonra tüm özelliklere yer vereceğiz. Bakalım Xiaomi Black Shark 2 Pro bekleneni verecek mi?

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