Xiaomi Black Shark 2 Pro Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Oyun odaklı akıllı telefon modelleri arasına katılan yeni üyelerden biri olan Xiaomi Black Shark 2 Pro akıllı telefonları sonunda tanıtıldı.

Merakla beklenen yeni akıllı telefon modellerinin tasarımı ve teknik özellikleri de doğrulanmış oldu. Hemen yeni seri akıllı telefonların özelliklerinden söz edelim. Bakalım Xiaomi Black Shark 2 Pro akıllı telefonları neler sunuyor.

Xiaomi Black Shark 2 Pro Tasarımı

Yeni akıllı telefonların ilk dikkat çeken kısmı tabii ki telefonların tasarımı oldu. Zaten sızıntılar geldiği zamnada bu serinin tasarım kısmında fark yaratması bekleniyordu. Beklendiği gibi oldu ve tasarım kısmında değişiklikler göz önüne çıktı. Bu kez çok daha iyi bir akıllı telefon modeliyle karşı karşıya kaldık.

Yeni akıllı telefonların ekran kısmından işe başlamak gerekiyor Ekran kısmında farklı bir yapı var. Son dönem akıllı telefonlarında yer alan çentikli ekran tasarımı yerine bu modelde standart bir çerçevenin kullanıldığını eklemek gerekiyor. Üst kısımda standart olarak sunulan bir çerçevenin bulunduğu akıllı telefon alt kısımda da bir çerçeve alanı kullanıyor.

Telefonun yanlardan ise tamamen çerçevesiz bir model olduğunu söylemek gerekiyor. Hem akıllı telefonun üst çerçeve alanı hem de alt kısımları, oyun deneyimini kesecek kadar kalın değil. Her iki kısımda da oldukça ince çerçeveler kullanılmış durumda. Bunun dışında arka kapak tasarımında da önemli değişiklikler söz konusu.

Arka kapak kısmında üst üste sıralı olan kameralar var. Daha önce telefonların yan yana sıralı olarak kullanılan kameralarla dikkat çektiğini görmüştük. Şimdi ise telefonun kamerasının yan yana değil de üst üste sıralandığı net bir şekilde görülüyor.

Çift arka kameranın başrolü oynadığı akıllı telefonların arka kısmında S logosu dikkat çekiyor ve bu kısımda ek bir ışıklandırma söz konusu. Arka kısımda sunulan ışıklandırmanın çok dikkat çekici olduğunu ve aynı şekilde yanlarda da ışıklandırma sunulduğunu da ekleyelim.

Yeni akıllı telefonların tasarımı genel olarak dikkat çekici. Bunun dışında telefonların teknik özellikleri ve ekran özelliklerinden de söz edelim Bakalım Xiaomi Black Shark 2 Pro akıllı telefonları bu kısımda nasıl özellikler sunuyor.

Xiaomi Black Shark 2 Pro Teknik Özellikleri

Amiral gemisi akıllı telefon sınıfında olan Xiaomi Black Shark 2 Pro akıllı telefonlarının içerisinde Snapdragon 855+ işlemcileri bulunuyor. Amiral gemisi işlemcilerin güncellenmiş hali olan yeni işlemcilerin performans kısmında oldukça başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Eski işlemci modellerine göre çok daha hızlı bir seri söz konusu. 2.96 GHz değerinde hıza sahip olan yeni işlemcilerin grafik birimi kısmında da Adreno 640 modelinden güç aldığını ancak biraz daha güçlendirilmiş olan bir seriyle sunulduğunu görmekteyiz.

RAM bellek miktarı kısmında ise 12 GB RAM bellek miktarı karşımıza çıkıyor. Diğer akıllı telefon modellerinde olduğu gibi RAM kısmında fark yaratacak olan akıllı telefonun 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Ekran kısmında ise 6.39 inçlik bir seri söz konusu. AMOLED panellerin kullanıldığı ekranda FHD+ çözünürlük değeri kullanılıyor ve toplamda 403 PPi piksel yoğunluk değeri karşımıza çıkıyor. HDR desteği ve DCI P3 desteklerinin de bulunduğu ekran kısmında da oldukça başarılı bir telefon söz konusu.

Bunların dışında telefonun kameralarının 48 MP değerinde f/1.75 diyafram açıklığında ana kamera ve 12 MP değerinde ikinci kamera olarak sıralandığını da ekleyelim. Ön kamera kısmında da 20 MP değerinde bir ana kamera var.

Tüm bu özelliklerle beraber Xiaomi Black Shark 2 Pro akıllı telefonlarının fiyatı ise 435 dolar olarak açıklandı. Telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı henüz net değil.