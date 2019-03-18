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Xiaomi Black Shark 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi en yeni amiral gemisi akıllı oyun telefonu olan Black Shark 2'yi nihayet duyurdu....

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Black Shark 2 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi’nin Black Shark’ı, geçtiğimiz yılın Çin’de piyasaya sürülen Black Shark Helo’nun geliştirilmiş bir sürümü olan Black Shark 2 oyun telefonu vaat ettiği gibi tanıttı.

HDR destekli 6,39 inç FullHD+ AMOLED ekrana, özellikle oyun için dokunmatik algoritma optimizasyonuna sahip 240Hz dokunma yanıt oranı var. 12 GB RAM‘e kadar yükselen bellek sürümleri Snapdragon 855 yonga seti ile destekleniyor. Ayrıca Liquid Cooling 3.0 teknolojisini kullanan Towerdra genel sıvı soğutma sistemini kullanıyor.

İşlemcinin çekirdek sıcaklığını önceki sürümdeki 12 dereceye kıyasla 14 dereceye kadar düşürmek için tüm ısı üreten bileşenleri etkili bir şekilde kaplayabilen sıvı soğutmalı plaka ve sıvı soğutmalı tüp ile donatılmıştır.

Xiaomi Black Shark 2 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Ekran içi parmak izi tarayıcı, daha iyi tasarım için ‘X tarzı’ benzersiz anten tasarımı, arkada RGB logosu, ekran için Gizli dokunmatik duyarlı kontroller var. AI oyun deneyiminin yanı sıra arka tarafında 48 megapiksel ana sensör ve 2x optik zoom desteği bulunan 12 megapiksel telefoto objektif var. Ön tarafında ise 20 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. 5 dakikalık şarjla 30 dakikalık oyun süresi sunan 27 W hızlı şarj ile 4000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Xiaomi Black Shark 2 Teknik Özellikleri

  • 6.39 inç (2340 × 1080 piksel) FullHD+ 19.5:9 ekran, %108.9 DCI – P3 renk gamı, 430 nit parlaklık
  • Sekiz Çekirdekli Snapdragon 855 7nm Mobil Platform (1 x 2.84GHz Kryo 485 + 3 x 2.42GHz Kryo 485 + 4x 1.80GHz Kryo 485) Adreno 640 GPU
  • 128GB (UFS 2.1) depolama alanlı 6GB / 8GB LPDDR4x RAM, 256GB (UFS 2.1) dahili depolama alanlı 8GB / 12GB LPDDR4x RAM
  • Android 9.0 (Pie)
  • Çift SIM (nano + nano)
  • Samsung GM1 sensörlü 48MP arka kamera, f/1.75 diyafram, LED flaş, 12MP Samsung S5K3M5, f/2.2 diyaframlı telefoto lens, 6P lens, 2x kayıpsız zoom,
  • 0.9μm piksel boyutunda, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 20 MP selfie kamerası
  • Ekran içi parmak izi sensörü
  • Boyutlar: 163.61 × 75.01x 8.77mm; Ağırlık: 205g
  • Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac çift bantlı (2 × 2 MU-MIMO), Bluetooth 5, GPS / GLONASS / Beidou, USB Type-C
  • 27m hızlı şarj ile 4000mAh (tipik) batarya

Xiaomi Black Shark 2 Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Xiaomi Black Shark 2, Shadow Black, Frozen Silver ve Mirage Blue renklerinde geliyor, 128 GB depolama sürümü ve 6GB RAM için 476 dolar, 128GB depolama sürümü ve 8GB RAM için 521 dolar, 256GB ile 8GB RAM için 565 dolar ve 256GB depolama sürümü ve en üst seviye 12GB RAM için 625 dolar maliyeti var.

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