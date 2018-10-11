Xiaomi Black Shark Çin Dışında da Piyasaya Sürülecek

Xiaomi‘nin çıkardığı ilk oyun telefonu Black Shark teknoloji dünyasında büyük bir başarı elde etti. Fakat Black Shark kullanımı sadece Çin ile sınırlıydı. Artık işler değişecek gibi görünüyor.

Xiaomi’nin sitesinde yaptığı açıklamaya göre yeni sürprizler bizleri bekliyor olacak.

global.blackshark.com sitesinden edinilen bilgiye göre Black Shark’ın dünya pazarına çıkarılması için hazırlıklar yapılıyor. Açıklamada ayrıca yeni oyun telefonu çıkartmayacaklarını, daha doğrusu bu durumun kısa bir süreliğine gerçekleşeceğini üzülerek belirtiyorlar. Ayrıca bizleri e-posta adresi üzerinden bilgilendirmek için form doldurmaya yönlendiriyorlar.

Şuan için yapabileceğimiz tek şey beklemek, ve kendimize ‘bununz için çok geç olmadı mı?’ sorusunu sormaktır. Sonuçta kendi ülkesinde bir adım önde başladı. Razer Phone 2 ve Asus ROG Phone ile zorlu bir rekabet Black Shark için bekliyor olacak.