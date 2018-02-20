Oyunculara yönelik akıllı telefon dönemini, ilk başlatan marka Razer oldu. Oyuncu aksesuarı serilerinden yakından tanıdığımız marka, sadece oyuna özgü değil ancak oyun için ideal özellikler ve eklentilere sahip olan yeni modelini satışa çıkarmıştı. Markanın bu adımlarından sonra benzeri çalışmalar gündeme gelmeye başladı. Bu konuda en iddialı akıllı telefonlar ise Xiaomi Black Shark modeli olacak gibi duruyor.

Tasarım devi olarak tanıdığımız Xiaomi markasının yenilenmiş akıllı telefon serisi olacak ve çok daha güçlü bir model olacak olan Xiaomi Black Shark akıllı telefonlarının ise şimdiden yola hazırlandığı ortaya çıktı. Öyle ki bu modelin teknik özelliklerinin sızdırıldığını gördük.

Xiaomi Black Shark Nasıl Özelliklerle Geliyor?

Xiaomi Black Shark akıllı telefonlarının olduğu iddia edilen AnTuTu skorlarına baktığımız zaman, yeni modelin beklendiği kadar iddialı olacağını görüyoruz. Görüntülere ve test sonuçlarına göre Xiaomi Black Shark, Snapdragon 845 işlemcilerini kullanacak.

Yeni nesil işlemciler olarak bildiğimiz amiral gemisi işlemcilere yer vermesi beklenen akıllı telefonların, haliyle Adreno 630 grafik birimine de sahip olması beklenmiyor. Bu şekilde oyunlarda çok daha iyi bir başarı elde edilmiş olacak. Performans konusunda, oyunlar için en iyi serilerden biri karşımızda demek yanlış olmayacaktır.

Bunun dışında RAM bellek miktarında da önemli değişiklikler bekleniyor. Akıllı telefonlarda çok sık görmenin mümkün olmadığı 8 GB RAM bellek miktarını görmemiz olası. Performans testlerinde dikkat çeken detaylara göre RAM ve işlemci durumları bu şekilde olacak. Ekran kısmında 2K çözünürlük değerine sahip olması ve oyuncular için özel tasarımla gelmesi olası olan akıllı telefonların ekran boyutu kısmında ise bir bilgi bulunmuyor.

Razer oyun telefonlarının ilk rakibi olarak göreceğimiz Xiaomi Black Shark telefonlarının bu özellikleri ile ne kadar başarı elde edeceğini de göreceğiz. Yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı ya da fiyatı konusunda nasıl bir seçim yapılacağı kısmında ise detaylar net değil.

Muhtemelen MWC 2018 kapsamında tanıtacağı yeni akıllı telefon modelleri içerisinde marka bu model hakkında da bazı bilgilere yer verecek. En azından gelecek planları konusunda bilgilere yer verilecek olursa mutlaka bu model hakkında da detayları öğrenmek mümkün olacak.