Geekbench’te bugün “Blackshark Skywalker” olarak adlandırılan yeni bir Xiaomi akıllı telefon ortaya çıktı. Bu listeyle ilgili ilginç olan şey, telefonun tamamen yeni Snapdragon 855 mobil platformuna sahip olması.

Black Shark Skywalker’ın Geekbench listesi, “msmnile” tarafından desteklendiğini gösteriyor. Geçen yılki raporlar, “nile” in 855 yonga setinin kod adı olduğunu, “msm” Snapdragon anlamına geldiğini gösteriyor. Buna ek olarak yeni yonga seti, 8GB RAM tarafından destekleniyor.

Akıllı telefon Android 9 Pie OS işletim sistemine sahip. Tek çekirdekli testte, Black Shark Skywalker 3.494 puan aldı ve çok çekirdekli testte 11.149 ile çok etkileyici bir skor kaydetti. Bu skorlar Geekbench’te görülen diğer Snapdragon 855 telefonlarına yakın bir değeri içermektedir.

Xiaomi Ekim ayında, Black Shark Helo akıllı telefonunu 10 GB RAM’le dünyanın ilk akıllı telefonu olarak piyasaya sürdü. Akıllı telefon Snapdragon 845 yonga seti tarafından destekleniyor. Çinli üreticinin önümüzdeki birkaç ay içinde yeni bir Snapdragon 855 destekli oyun telefonunu tanıtmak için hazırlanıyor.

Tanıtım tarihinin tam olarak belirli bir tarihi olmamasına rağmen, önümüzde ki aylarda 5G destekli Mi Mix 3 modelinin tanıtımının yapılmasından sonra olma ihtimali de söz konusu. Ayrıca telefonun bu yonga seti ile piyasa sürülecek olan ilk Xiaomi cihazı olması da tahminler arasında kendine yer ediyor. İlerleyen zamanlarda bizleri neler bekliyor, hep birlikte görelim.