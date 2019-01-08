Son zamanlarda Redmi markasını bağımsız bir şirkete bölen Xiaomi, 10 Ocak’ta Çin’de Redmi markası altında 48 megapiksel kamerayla yeni bir akıllı telefon tanıtacak. Şimdi, Xiaomi markası altında da bir cihaz gün yüzüne çıkıyor. Telefonun ilk temel özellikleri ilk defa Geekbench’te orta çıktı. Telefonun adı bilinmemekle birlikte, Xiaomi Cepheus’un kod adını taşıyor.

Geekbench listesine göre, akıllı telefon Qualcomm’un en son amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 855 sekiz çekirdekli yonga seti ve 6GB RAM ile birlikte çalışıyor. Ancak, şirketin daha yüksek RAM içeren farklı sürümlerinin de piyasaya sürüleceği tahmin edilmektedir.

Karşılaştırma testinde, cihaz tek çekirdekli testte 3.475 ve çok çekirdekli testte 10.872 puan almıştır. Puan, cihazın gerçekten de Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklendiğini doğruluyor. Yazılıma gelince, akıllı telefon büyük olasılıkla Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 sahip bir şekilde kullanıma hazır olacak.

Diğer raporlara göre telefonun arkasında, birincil kamera sensörünün 48 megapiksel olacağı ve ikincil sensörün süper geniş açılı veya telefoto lens olabileceği düşünülmektedir. Yani çift kamera kurulumuyla geleceği ifade edilmektedir. 48MP Sony IMX586 arka sensör, bu hafta sonra piyasaya sürülen Redmi akıllı telefonunda olması beklenen aynı kamera sensördür.

Bu noktada akıllı telefon hakkında pek bir şey bilinmemekle birlikte, cihazın bir ekran parmak izi sensörüne sahip olabileceği yönünde söylentiler vardır.