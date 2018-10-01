Xiaomi Çin Telefonlarında Global ROM Özelliğini Devre Dışı Bıraktı

Xiaomi, Global ROM‘larının Çin’e bağlı telefonlarına yüklenmesini engelledi.

MIUI, Google Hizmetleri‘ni değiştirerek başka düzenlemelere yönelmeyi tercih ediyor. Gri içe aktarma telefonları ile (ucuza satın alınmış, ancak başka bir yerde kullanılmış) genellikle Play Hizmetleri‘ni etkinleştirmenin başka bir yöntemini kullanmaktadır. Ancak kullanmayacağınız bir dizi Çince uygulama ve hizmet içerir. Evrensel ROM‘lar, Çin dışındaki pazarlar için özel olarak tasarlandı. Bu sayede, sadece ihtiyacınız olan şeylere sahip olacaklar ve hiçbir yerde Çince yazılara rastlamayacaksınız.

Eskiden yeni bir telefon satın aldıktan sonra eski telefonunuzda bulunan herşeyi yeni telefonunuza aktarmak çok kolaydı. Bu durum değişiyor. Artık Çin pazarına yönelik bir Xiaomi‘de Global ROM‘u veya global telefondaki Çin ROM‘unu (bazılarının güncellemeleri daha hızlı almasını sağladı) aktaramayacaksınız.

Mevcut telefonların ne ölçüde etkileneceği konusunda fazla bir netlik yoktur. Kilidi açılmış bir bootloader ile telefonlarda istediğiniz ROM u yeniden deneyebilirsiniz. Yine de, tahmin edebileceğiniz gibi Mi forumlarındaki insanlar bu gelişimden fazlasıyla hoşnut değiller.

Xiaomi ilerleyen zamanlarda resmi mağazalarında ve yetkili satıcılarda bu telefonun satışa sunulacağını belirtiyor.