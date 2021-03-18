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Xiaomi El Fenerli Tam Otomatik Şemsiye, Piyasaya Sürüldü!

Xiaomi, yeni bir ürün piyasaya sürdü. Katlanabilir tasarımlı el fenerli şemsiye, birçok özelliği de beraberinde getiriyor.

Ayşen Sıla

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Xiaomi ic

Uzun zamandır Xiaomi’nin ekosistemi altında bir şemsiyenin piyasaya sürüldüğünü gördük. Xiaomi’nin ekolojik zincir şirketi olarak değişen 90 Point, önümüzdeki bahar sezonu öncesinde Tam Otomatik Katlanır Şemsiyeyi piyasaya sürdü. Şemsiyenin orijinal fiyat etiketi 15 dolar.

Bu şemsiyenin en çok dikkat çeken noktalarından biri de katlanabilir tasarımı diyebiliriz. Kumaş ayrıca 3-7 derece arasında somatosensoriyel soğumaya izin veriypr. Son olarak şemsiye, yüksek parlaklıkta LED aydınlatma ve otomatik açma kapama ile donatılmış.

Sıradan şemsiyelerin aksine, otomatik şemsiye, kapatıldığında ters katlanan bir tasarım kullanıyor. Yani ıslak dış kısım içe katlanırken kuru kısım dışarıda oluyor. Bu da görünüşe göre ıslak bir şemsiye ile hareket etmeyi kolaylaştırıyor. Şemsiye su çekmeyen yüksek yoğunluklu bir kumaşa sahip. Böylece kullanımdan sonra şemsiyenin kuruması zaman almıyor.

Otomatik Katlanır Şemsiyenin içine yerleştirilmiş LED aydınlatmadan bahsederken, sapın tabanında bulunan yaklaşık 10 cm mesafeyi ışınlayabilen LED lamba boncuklarına sahip olduğunu da söyleyelim. Yanlış çalışmayı önlemek için itme tasarımı kullanan yerleşik bir anahtar var. Sap, pili barındıran bir bölmeye sahip.

Xiaomi ic

Aynı şekilde, sert bir orta çubukla birleştirilmiş, karışık fiberglas çubuklardan yapılmış sağlam bir çerçeve bulunuyor ve bu, ona 6. seviye rüzgar direnci sağlıyor. Ayrıca patlamaya dayanıklı bir güvenlik kilidi de var.

Kumaş, ışığı bloke eden ve kullanıcıyı ısıya karşı izole eden özel bir anti-UV kaplama işleme teknolojisi ile tasarlandığından, bu şemsiye iyi bir güneşlik etkisine sahip. Güneş koruma faktörü UPF50 + ‘ya ulaşabiliyor. Kaplama yağmur veya korozyonla aşınamaz ve uzun süre dayanabiliyor.

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KaynakGizmo China

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