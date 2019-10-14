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Xiaomi Eşsiz Tasarım Patentleriyle Oldukça Dikkat Çekecek!

Xiaomi'nin birbirinden farklı patent tasarımları, ekran/gövde oranına büyük yarar sağlayacak gibi duruyor...

Muhammed Arslan

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Xiaomi, 2016 yılında % 83 ile etkileyici bir ekran/gövde oranına sahip Mi Mix akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bunu başarmak için Xiaomi, selfie kamerasını ekranının altındaki çeneye yerleştirdi.

Yeni verilen patentlere göre şirket, Mi Mix gibi, selfie kamerasını kullanmak için kendine özgü bir yaklaşımı olan birkaç telefon üzerinde çalışıyor. Son derece çekici tasarımlara sahip olacak gibi görünüyorlar.

Bahsi geçen patent setinde, hepsinde çift selfie kamerası bulunan dört farklı model bulunuyor. İlk model mevcut tasarımlara benzeyen kavisli köşeli akıllı telefonlara benziyor. Bununla birlikte su damlası tarzı bir çentik yerine, çift kamera üst çerçevenin sol ve sağ kenarlara yerleştirilmiştir.

Xiaomi Eşsiz Tasarım Patentleriyle Oldukça Dikkat Çekecek!
Patent – 1

İkinci model ilki ile aynı görünüyor. Ancak üst kenarın sol ve sağ tarafına monte edilmiş iki kameraya sahip değildir, aynı zamanda resimde gösterildiği gibi kıvrımlı köşeleri vardır.

Xiaomi Eşsiz Tasarım Patentleriyle Oldukça Dikkat Çekecek!
Patent – 2

Tüm modellerden en sıradışı görünüşe ev sahipliği yapan üçüncü model oluyor. Çizimde, sağ veya sol kenardan sağa doğru uzanan kulak veya boynuz adı verilebilecek bir telefon gösterilmektedir. Bu sözde kulakların her ikisi de selfie kamerasını barındırmaktadır.

Xiaomi Eşsiz Tasarım Patentleriyle Oldukça Dikkat Çekecek!
Patent – 3

Dördüncü model, dört modelden en makul olabı diyebiliriz. Çift selfie kamerasının bulunduğu ekranın üzerinde kalın bir çentiğe ev sahipliği yapıyor. Bu modelin ön paneli, 15 Ekim’de yani yarın piyasaya sürülecek olan Pixel 4’e benziyor.

Xiaomi Eşsiz Tasarım Patentleriyle Oldukça Dikkat Çekecek!
Patent – 4

Dört tasarımın hepsi benzersiz olmasına rağmen, şirketlerin çok çeşitli patentlerinin olduğunu söylemek gerekir. Bunlardan herhangi birinin ne zaman ve hangi isimle geleceği belli değil. Uzunca bir süre daha beklememiz gerekecek.

KaynakTigerMobile

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