Xiaomi Fast LCD Monitör İle Tanışın!

Tüketici elektroniği ürünlerinin neredeyse tüm kategorilerine giren Xiaomi, oyun alanındaki varlığını sağlamlaştırmaya çalışıyor. Oyun dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürdükten sonra, şirketin yeni oyun monitörleri üzerinde çalıştığı biliniyor.

Bugün Xiaomi, Xiaomi Fast LCD Monitor olarak adlandırılan yeni bir monitör duyurdu. Yaklaşık 224 dolara satışa sunulan monitörün ön siparişleri bugün başladı. Şirketin yeni oyun monitörüne dair bilmeniz gereken her şeyi derledik.

Yeni duyurulan Xiaomi Fast LCD monitör, 1080 Full HD çözünürlüğü destekleyen 24,5 inç IPS ekranla birlikte geliyor. Adındaki “fast” ise cihazda bulunan, 144Hz yenileme hızı ve GTG 2ms’nin hızlı yanıtı desteğini simgeliyor.

Ekran, maksimum parlaklık 400cd/m2 ve yüzde 95 DCI-P3 geniş renk yelpazesi ve yüzde 100 sRGB desteği bulunduruyor. Ayrıca, ekran yenileme hızını video kartı tarafından iletilen kare sayısıyla senkronize tutan Adaptive-Sync akıllı ekran teknolojisini de destekliyor.

Şirket, monitörün ekranının da HDR400 sertifikalı olduğunu ve daha iyi bir izleme deneyimi sunan ultra yüksek kaliteli görüntüler için HDR’yi desteklediğini de ekliyor. Cihazda iki HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir DisplayPort 1.2, bir kulaklık girişi ve bir güç bağlantı noktası yer alıyor.

Tasarım gelince, Xiaomi‘nin bu yeni monitörü, stand üzerindeki ekran açısını ayarlamak için paneli kaldırma ve döndürme desteği ile birlikte geliyor. Şirketin diğer üretimlerinin tasarımına uygun olarak, bu da minimal ve şık görünüyor.