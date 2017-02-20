Xiaomi Gelecek Hafta İlk İşlemcisini Tanıtabilir

Pek çok akıllı telefon üreticisi, tüm endüstriye hizmet veren Qualcomm ve MediaTek tarafından üretilen çipsetlerini kullanıyor. Bununla birlikte, Apple, Samsung ve Huawei gibi bazı firmalar kendi çipsetlerini yapmayı ve cihazları için özelleştirmeyi tercih ediyor. Xiaomi, şirketin Pinecone firması ile ortak ürettiği ilk çipset yongasını bu ayın sonuna doğru piyasaya sürdüğünde bu listeye katılacak.

Çinli şirketin kendi işlemcisi üzerinde son bir kaç yıldır Pinecone firması ile birlikte çalışmakta olduğuna dair spekülasyonlar bulunmaktaydı. Ancak zaman geçtikçe işaretler daha da belirginleşti ve Pinecone firmasının 28 Şubat‘ta açıklayacağı iddia edildi.

Leadcore hücresel radyo teknolojisini kullanacağı dışında çip hakkında fazla bilgi bulunmamakta. Yeni çıkacak olan Xiaomi Mi 5c modelinde yeni üretilen çipsetinin kullanılacağı iddia ediliyor.

Silikon pazarı, girişi oldukça maliyetli ve zaten biraz kalabalık. Bu yüzden Xiaomi markasının bu pazarda iz bırakıp bırakamayacağını yıllar gösterecek.