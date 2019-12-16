Xiaomi Giyilebilir Akıllı Cihazlarda Başı Çekiyor! Apple İkinci Sırada

Son on yılda, akıllı telefonların günlük hayatımızın önemli bir parçası olduğunu gördük. Teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde, giyilebilir pazar için aynı şeyi söyleyebiliriz. Pazar araştırması şirketi Canalys, üçüncü çeyrekte giyilebilir segment için en son sevkiyat numaralarını yayınladı ve Xiaomi’nin önde olduğu ortaya çıktı!

Mi Band’in büyük başarısı, Xiaomi‘nin küresel giyilebilir pazarda bir numaralı marka olmasına yardımcı oldu. Şirketin akıllı giyilebilir ürünlerinin sevkiyatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %74 büyüme ile %27 Q3 pazar payı ile 12,2 milyon adet oldu. Xiaomi’nin başarısının ardındaki temel sebep, zengin özelliklere sahip ürünleri, rekabetçi fiyat noktalarında satma stratejisiydi.

Apple, gönderilerin %60’ının en yeni Apple Watch Serisi 5’e atfedildiği 15 pazar payıyla ikinci sırayı aldı. Aynı ay boyunca, Apple, Watch Serisi’in fiyatını 3 ile 199 dolar (17 ile 576 Türk Lirası) arasında düşürdü. Canalys, Apple’ın yılın ikinci çeyreğinden bu yana yılın en büyük yükselişini kaydettiğini belirtti.

Source/Canalys

Huawei, 5.9 milyon adet ve %13 pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı ve Çin’de artan satışlar sayesinde yıllık %243 büyüme sağladı. Xiaomi ve Apple’ın aksine, Huawei hem fitness tracker akıllı saatlerini hem de normal akıllı saatlerini üretiyor. Fitbit (yakında Google tarafından alınacak) pazarın %8’ini oluşturuyordu ve geçen yıla kıyasla fazla büyüme görmeyen tek satıcıydı.

Source/Canalys

Samsung ise pazar payı bakımından beşinci sırada kalmayı başardı. Araştırma firması Galaxy Fit’in Asya’daki tüketiciler tarafından iyi karşılandığını belirtti. Bunu takiben %31 pazar payı alan birçok küçük marka var. Amerikan pazarına çoğunlukla Apple hakim oldu.

Source/Canalys

Yukarıda da belirtildiği gibi, Apple Watch Serisi 5, her zaman açık ekran, gelişmiş kişiselleştirme ve daha birçok özellik gibi şık özellikler sunuyor. Fiyatlara duyarlı Asya-Pasifik pazarı çoğunlukla Xiaomi, Samsung ve Fitbit tarafından yönetiliyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, hem Android hem de iOS kullanıcıları Mi Band 4’ün hızlı başarısına katkıda bulundu.