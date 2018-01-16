Çinli telefon üreticisi Xiaomi, uluslararası bankaları planlanan halka arz için seçti. Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc, Credit Suisse Group AG ve Deutsche Bank AG, şirketin halka arzında 100 milyar dolarlık bir değerleme görebileceklerini açıklayan IPO üzerinde çalışmak üzere seçilenler arasında yer alıyor.

Habere göre ayrıntıları gizli olduğu için isimsiz kalmasını istediklerini söyleyen Bloomberg, haberi doğrudan konuyla ilgilenen bir kişiden aldığını belirtiyor. Kaynak, halka arz ile ilgili hisse satışının zamanlamasını ve yerini henüz kararlaştırılmadığını açıkladı ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Counterpoint Research‘in analisti James Yan, şirketin yazılım geliştirme yeteneğinin yatırımcılara çekici gelebileceğini söyledi.

“Çin akıllı telefon pazarı Xiaomi için istikrarlı görünüyor, ancak ekosistem ortaklarının satışlarını artırmak Xiaomi’nin değerlenmesine neden olabilir. Xiaomi, diğer Çinli üreticilerin köklü bir yazılım işinden yoksun olmalarından dolayı büyük bir avantaja sahip.”

Çinli telefon üreticisi, Çin’de güçlü bir konum elde ederek; oradan sağlamlaştırmaya çalıştığı Hindistan ve Rusya gibi gelişmekte olan ülkelere taşındı. Firma geçtiğimiz yıl İspanya’ya girdi ve yakın zamanda ABD pazarına girerek her zaman taklit ettiği söylendiği Apple ile rekabete girmek istiyor.