Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Flipkart ve Amazon perakendecileri tarafından gerçekleştirilen Hindistan’daki çevrimiçi satışlar sırasında 48 saat içinde 1 milyondan fazla akıllı telefonu satmayı başardı. Diğer bir değişle ortalama dakikada 300 akıllı telefon satılmış demektir.

Geçen yıl 1 milyon cihazın 18 gün sonra satılması nedeniyle, Xiaomi için bu bir başarı. Şirket, “Bu başarı, bir endüstriyi ilk olarak gösteriyor ve Xiaomi Hindistan için önemli bir kilometre taşı” dedi.

Amazon tarafından satılan tüm akıllı telefonlar arasında Xiaomi cihazları büyük bir çoğunluğu alırken Redmi Note 4, Flipkart ve Amazon’un en çok satan akıllı telefonu oldu. Bu, Xiaomi’yi her iki satış için de en akıllı telefon markası yaptı.