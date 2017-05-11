Xiaomi, Hindistan’daki ilk Mi Evini açtı

Xiaomi, Hindistan’daki ilk Mi Home mağazasını açıyor. Phoenix Market City Mall, Bengaluru’da bulunan mağaza, müşterilerin Xiaomi ürünlerini satın almadan önce denemelerini sağlayacak. Xiaomi‘nin Hindistan’da satılan ürünlerinin çoğunun yalnızca çevrimiçi olduğu için, bu daha önce mümkün olmayan bir şeydi.

Mi Evi mağazası akıllı telefonlar, powerbanklar, kulaklıklar, fitness bandları, hava temizleyicileri ve Hindistan’da piyasaya sürülen diğer ürünler de dahil olmak üzere Xiaomi‘nin tüm ürünlerini sergileyecek.

Xiaomi, önümüzdeki iki yıl içinde Hindistan’da 100 yeni mağaza açmayı planlıyor. Xiaomi şu anda kendi ülkesi Çin’de 70 mağazası bulunuyor.

Hindistan’daki Mi Store, 20 Mayıs’ta sabah 09:00’dan itibaren açık olacak. Müşteriler, Xiaomi akıllı telefonlarını, 16 Mayıs akşamı Mi India web sitesinde INR 1000 tutarında bir ödemeyle satın alabilecek ve cihazlarını 20 Mayıs’ta mağazasından teslim alma imkanına kavuşacaklar.