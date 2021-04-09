Xiaomi, İkinci Nesil Mi AI Hoparlörü Piyasaya Sürdü!

Xiaomi bugün, iyileştirilmiş ses kalitesinin yanı sıra gelişmiş nesnelerin interneti (IoT) deneyimiyle birlikte gelen Mi AI hoparlörünün ikinci nesil modelini piyasaya sürdü. Cihazın ön satış fiyatı yaklaşık 30 dolar.

Tıpkı kardeşi gibi bu yeni Mi AI Hoparlör, altı halka mikrofonla donatılmış olarak geliyor ve stereo kanal desteğine sahip, bu da kullanıcıların bir surround ses deneyimi elde etmek için iki hoparlörü bağlamasına olanak tanıyor.

Aynı zamanda tüm evde çalabilmek için birden fazla cihazı birleştirmeyi de destekliyor. Hoparlör önceki nesil modelden daha derin bir alçak frekans ile birlikte geliyor. Cihazın ters çevrilmiş kabin tasarımı da düşük frekans etkisinin iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda daha geniş bir dinamik aralık sunan yeni bir ses algoritması da bulunuyor.

Resmi liste, Mi AI Speaker’ın 271 milyondan fazla akıllı cihaza erişimi olan Xiaomi IoT platformunu desteklediğini ve ayrıca Philips ve Op dahil 89 IoT platformunu da desteklendiğini ortaya koyuyor. Cihaz aynı zamanda tek tıklamayla bağlanmayı sağlayan XiaoAI ve Mijia Smooth Connection özelliğine de sahip.