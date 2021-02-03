Xiaomi, iPhone Benzeri Bir Telefon Patenti Aldı!

Xiaomi, dünya konsept telefonlarını piyasaya sürmesi ve garip tasarımların patentini almasıyla tanınıyor. Şirket, ilk ilginç patentini Mi Mix Alpha ile ortaya çıkarmıştı.

Bunun dışında da çok sayıda telefon patenti aldı. Örneğin, yakın zamanda çıkarılabilir kamera düzenine sahip bir akıllı telefon tasarımı gördük. Bugün ise, başka bir patent ortaya çıktı.

Xiaomi, bu tarz ekranlı akıllı telefon tasarımlarını patentleme konusunda yeni bir adım atmış sayılmaz. Xiaomi tarafından başvurulan ve WIPO’nun Hague Uluslararası Tasarım Sistemi tarafından onaylanan son patent, LetsGoDigital tarafından ortaya çıktı. Telefon, iPhone benzeri tasarımıyla göze çarpıyor.

Altta, Hoparlör, Birincil Mikrofon, 3,5 mm ses girişi, C Tipi bağlantı noktası bulunuyor. Bununla birlikte, üst kısımda açılır pencere yok. Üstte güç tuşu ve ikincil mikrofon bulunuyor. Cihazın etrafını saran ekranı, son iPhone’larda olduğu gibi bir çentiğe sahip. Bu telefonun da sadece patent olarak kalacağı söyleniyor.