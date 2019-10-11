Xiaomi Kamera Bölümünde Liderliğe Gidiyor!

Geçen ay Xiaomi, MIUI 11 olarak adlandırılan özel Android arayüzünün en son sürümünü duyurdu. Kaynak kodu da paylaşılan arayüzde XDA ekibinin bir üyesi yeni bir gelişmenin farkına vardı. “Tele 5X” anahtar kelimesini ve “ultra tele” anahtar kelimesini içeren kodu paylaştı.

Açıklamasında ise kabaca uzaktaki objeleri daha ayrıntılı olarak yakınlaştırmak için 50X zoom kullanma ibaresi yer alıyor. Bu bulgular, Xiaomi’nin 5X optik zoom ve 50X dijital zoom özellikli bir akıllı telefon geliştirdiğini ve bunun üçüncü Çin şirketi olduğunu gösteriyor.

Bu yılın başlarında Huawei, 5X optik yakınlaştırmayı ve 50X dijital yakınlaştırmayı destekleyen ilk kamera düzeni olan P30 Pro‘yu piyasaya sürdü. Cihaz, periskopik bir kamera modülü yardımıyla bu olağanüstü seviyedeki zooma ulaşabilir.

Oppo, piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, benzer bir periskopik kamera sensörüne sahip ve ayrıca 5X optik zoom ve 50X dijital zoom’u destekleyen Reno 10x modelini tanıttı.

MIUI 11’in kaynak koduna dönersek, daha önce Xiaomi’nin 30fps’de 8K video çekebilecek bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Tahminen, bu daha önce konuştuğumuz olağanüstü yakınlaştırma yeteneklerini destekleyen aynı cihaz olacaktır.