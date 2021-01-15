Xiaomi Kara Listeye Alındı – Huawei Gibi ABD Yasağı Kapıda Olabilir!

Trump yönetimi Xiaomi‘yi, Kasım ayından itibaren Amerikan menkul kıymetlerinin ve yatırım şirketlerinin “Komünistleri finanse eden yatırımlara sermaye kaynakları koymalarını engelleyen” icra emri kapsamında kara listeye alınan şirketlerden biri olarak nitelendirdi. Üstelik Xiaomi’yi “komünist Çin askeri şirketi” olarak karaladı.

Bu yönetim emri, “ÇHC’nin ABD yatırımcılarını, hem ABD’de hem de denizaşırı borsalarda işlem gören ABD’li yatırımcılara menkul kıymetler satarak, ordusunun gelişimini ve modernizasyonunu finanse etmek için sömürdüğünü” de belirtti.

Yönetim, Xiaomi‘yi dünyanın 3 numaralı akıllı telefon üreticisi olan bu askeri şirketlerden biri olarak belirleyerek, ABD şirketlerinin Kasım 2021’e kadar Xiaomi‘yi terk etmesini umuyor. Xiaomi, bu listeye dahil görünmüyor. diğer endüstriyel, havacılık, kimya ve telekomünikasyon şirketleri arasında bulunuyor.

Huawei bu listede yer alıyor, ancak bunun nedeni muhtemelen Huawei’nin telekom altyapısını büyük ölçekte oluşturması. Biden Yönetiminin devralmasına bir haftadan az bir süre kala, emrin tersine dönme olasılığı var.

ABD ile Çin arasındaki gerginliğin yeni yönetim tarafından rahatlatılıp rahatlatılmayacağını ve Çinli telefon üreticilerinin ABD pazarında da başarı elde edip edemeyeceği merak konusu doğrusu.