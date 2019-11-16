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Xiaomi Katlanabilir Kapaklı Telefon Üzerinde Çalışıyor!

Motorola Razr tasarımına benzeyen yeni bir Xiaomi patenti ortaya çıktı...

Muhammed Arslan

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Motorola Razr 2019

Motorola Razr, retro tarzı, kapaklı tasarıma sahip ilk dünyanın ilk katlanabilir telefonu. Ancak Motorola‘nın yanı sıra, böyle bir cihazı geliştirmekle ilgilenen diğer akıllı telefon üreticileri gibi görünüyor.

Bugün Xiaomi tarafından sunulan birkaç patent çizimi Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) tarafından ortaya çıkarıldı. Xiaomi için kısa sürede kapaklı bir katlanabilir telefon geliştirmeye yönelik bir niyetinin olduğunu gösterdi. Xiaomi tarafından sunulan patent şemaları, yeni tanıtılan Motorola Razr’ınkine biraz benzerlik göstermektedir.

Ancak aralarında bazı belirgin tasarım farklılıkları vardır. Aşağıdaki diyagramdan bakıldığında, Xiaomi’nin katlanabilir kapaklı kısmı, cihaz katlandığında yalnızca küçük bir dikdörtgen ekrana sahip. Bu, biraz daha büyük 2,7 inç dış hızlı görüntüleme ekranına sahip olan Motorola Razr’ın aksine büyük farklılık.

Benzer şekilde, kamera kurulumlarında ve yerleştirme konumlarında da belirgin farklılıklar vardır. Bu, görünüşe göre Xiaomi’nin patentli tek katlanabilir akıllı telefon tasarımı değil. Daha önce, Çinli akıllı telefon üreticisi ayrıca 5 selfie kamerası bulunan ters katlanan telefon tasarımını da patent altına almıştı.

Tabi ki bunlar şimdilik bir patent olarak mevcut. Böyle bir cihazın Xiapmi tarafından ne zaman piyasaya sürüleceği henüz net değil. Belki kısa bir süre sonra doğrudan cihazı görme fırsatımız da olur. Aynı şekilde çıkmasına yakın telefonun özelliklerini de öğreneceğiz…

KaynakTigerMobile
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