Xiaomi Kurucusundan MIUI 10 Açıklaması!

Çinli telefon üreticisi Xiaomi Android tabanlı özel yazılım arayüzü MIUI 10‘un geliştirilmesine başladığını resmen açıkladı. Üretici 23 Ocak‘ta gerçekleştirilen Çin’deki yıllık MIUI toplantısında bu haberi paylaştı.

Açıklamayı yapan Xiaomi‘nin kurucularından ve MIUI bölümünün lider kurucularından olan Hong Feng, şirketin AI ve motor öğrenme özelliklerini yazılımın bir sonraki ana sürümüyle sunmaya odaklandıklarını söyledi. Karşılaştırma yapmak gerekirse mevcut MIUI 9’dan farklı olarak; kararlılık ve daha iyi pil ömrü sağlamak için geliştirildiği belirtildi. Xiaomi kendisi için hazırlamış olduğu iddialı yeni arayüzü ile Apple, Google ve Huawei gibi diğer üreticilerle arasındaki uçurumun azalacağına umuyor.

Daha önceki bir röportajda Feng Xiaomi‘nin önümüzdeki aylarda küresel varlığını genişletmeye odaklanacağını da belirtti. MIUI‘nin 280 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olduğu ve bu sayının %20’sinin (56 milyon) Çin’in dışında ikamet ettiği söyledi. Bu sayıyı daha da arttırmak için çalışmalar yapacaklarını anlattı. Ana hedefleri tabiki ABD kullanıcıları olacak. Bu dedikodular uzun zamandır dolaşıyordu sanırım artık resmi hale geldi.