Akıllı telefon devlerinden biri olma yolunda ilerleyen Xiaomi, kısa süre sonra yeni amiral gemisiyle karşımızda olacak. Markanın yeni akıllı telefon modellerinde nasıl ayrıcalıklar sunacağı biliniyor. Belki açılır kapanır bir ön kamera sistemi, %100’e çok yakın bir ekran gövde oranı. Daha iyi sistem özellikleri, amiral gemisi akıllı telefon modelleriyle yarışabilecek düzeyde bir arka kamera sistemi gibi artılarla beraber gelmesini beklediğimiz yeni akıllı telefonlar oldukça dikkat çekici olacak. Tabii ki tanıtım sırasında ilgi odağı haline gelen modellerde bu modeller olacak. Ancak beklenti sadece bu modellerin gelmeyeceği yönünde. Xiaomi LEX adında sürpriz bir model daha gelecek.

Xiaomi LEX Farklı Bir Telefon Mu Olacak?

Yeni seri amiral gemisi modeliyle beraber tanıtılacağı belirtilen Xiaomi LEX akıllı telefonlarının 15 Ekim tarihi itibariyle tanıtılması bekleniyor. Zaten yeni akıllı telefonların ortaya çıkmasında en önemli etken 15 Ekim tanıtımının afişleri oldu. Afişlerde Xiaomi LEX isimli bir telefonun da yer aldığı görülüyor.

Yeni akıllı telefonun özellikleri konusunda çok bir bilgi ise yok. Beklenti bu modelin Xiaomi LEX adını kod adı olarak kullanmadı Xiaomi Note modellerinin yeni bir versiyonu olarak tanıtılması beklenen cihazın, yine oldukça geniş ekranlı ve Note modellerinde yer alan gelişmiş özellikleri bir kademe ileri taşıması bekleniyor.

İşlemci ya da ekran boyutu kısmında nasıl bir tercih yapılacak bilinmiyor ancak bu serinin özel kod adıyla anılması, beklenmedik sürprizlerin geleceğinin en büyük işareti.

Henüz yeni akıllı telefonların sistem özellikleri kısmında çok fazla detay elde edememiş olsak da amiral gemisi modellerini aratmayacak bir seri bekliyoruz. Bunun dışında tasarım kısmında genel olarak kabul görmüş bir görüş var.

Xiaomi LEX akıllı telefonlarının da tam ekran tasarımıyla geldiğini görmek mümkün olacak. Yine çerçevelerden arınmış bir modele yer verilecek ve belki çentik alanı da karşımıza çıkacak. Hatta Mi Mix 3 modelinde olduğu gibi kızaklı bir ekranda karşımıza çıkabilir. Bunlar için tanıtımı ve Xiaomi LEX tasarım sayfalarını bekliyoruz.