Xiaomi MAE136 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Akıllı telefon üreticileri arasında en başarılı firmalardan biri olan Xiaomi tıpkı diğer teknoloji devlerinde olduğu gibi MWC 2017 öncesinde yeni telefon modelleri üzerinde çalışmalara başladı. Tek bir model değil birden çok akıllı telefon serisi ile beraber karşımıza çıkacak olan akıllı telefon devinin yeni modellerinden birisinin de Xiaomi MAE136 serisi olması bekleniyor.

Xiaomi MAE136 Detayları Belli Mi?

Muhtemelen Xiaomi Redmi 5 serisinin yeni bir üyesi olarak karşımıza çıkması beklenen akıllı telefonların ne gibi özelliklere sahip olacağı konusunda ise ilk detaylarda paylaşılmaya başlandı. Bu noktada yeni seride ne gibi özellikler bekleniyor bakalım.

Standart Tasarımla Mı Gelecek?

TENAA üzerinde görüntülenen görsellere göre Xiaomi MAE136 modeli için farklı bir tasarım söz konusu olmayacak. Bu iddialara göre telefon ön kısımda sanal butonların bulunduğu arka kısımda ise orta kısımda bir parmak izi okuyucu ve ortalanmış arka kameranın bulunduğu bir model olacağı belirtiliyor. Tabi henüz tasarım netlik kazanmadı.

Orta Sınıf Teknik Özellikler

Xiaomi MAE136 serisine ait olduğu ileri sürülen akıllı telefonun özellikleri için ise yayınlanan ilk bilgiler orta segment üyesi bir akıllı telefon ile karşılaşacağımızı ortaya koyuyor. TENAA üzerinde görüntülenen ilk teknik özelliklere bakacak olursak seride 5 inç ekranların yer alması bu ekranların ise 720p çözünürlüğünde olması bekleniyor.

Bunun dışında işlemci konusunda ise orta segmentin başarılı serilerinden biri olan Snapdragon 430 serisi işlemcilere yer verileceği düşünülüyor. Ayrıca bu işlemcilerle beraber Adreno 505 grafik işlemcilerinin de geldiğini hatırlatalım. Bunların dışında 3 GB Ram bellek desteğinin bulunacağı ve çıkış modelinde 32 GB dahili hafıza bulunacağı belirtilirken artırılabilir hafıza limitinin ise 128 GB olduğu iddia ediliyor.

İşletim Sistemi Ve Ekstra Özellikler

İşletim sistemi konusunda yeni modelin beklenenin aksine bir eski nesil olan Android 6.0 işletim sistemi ile beraber geleceği test sonuçlarına yansımış durumda. Xiaomi MAE136 içerisinde güncelleme desteği olup olmayacağı bilinmezken ekstra olarak modelin çift hat teknolojisi parmak izi okuyucusu gibi özelliklere de sahip olacağı belirtilen yenilikler arasında.

Son olarak kamera iddiaları için ise seride 13 MP arka kamera kullanılacağı 5 MP değerinde ise ön kamera kullanılacağı ve toplamda 4000 mAh değerinde de batarya kapasitesine yer verileceği yine performans testlerine yansıyan özellikler arasında yer almakta.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Xiaomi MAE136 serisinin her ne kadar bu derece detaylı bir şekilde özellikleri ortaya çıkmış olsa da yeni serinin henüz hangi isimle geleceği bile netlik kazanmadı. Haliyle telefonun tanıtımının yapılması için de henüz net bir tarih verilmediğini de belirtelim. Xiaomi MAE136 serisinin satış fiyatının da tüm bunlarla beraber gizemini koruduğunu da ekleyelim.