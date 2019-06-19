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Xiaomi Meitu Ortaklığı İlk Meyvesini Ortaya Çıkarıyor!

Xiaomi'nin kamera teknolojisi dolayısınca ortaklık kurduğu Meitu şirketi, Xiaomi çatısı altında ilk cihaza sahip oldu...

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Meitu Ortaklığı İlk Meyvesini Ortaya Çıkarıyor!

Geçen yıl, Xiaomi Meitu markalı akıllı telefonları piyasaya sürmek ve kamera patentlerini kullanmak için Meitu adlı diğer Çinli şirketle ortaklık kurdu. Pazarlama, dağıtım ve satış sonrası destek bile Xiaomi tarafından halledilecek.

Kısa bir süre önce Xiaomi tarafından üretilen ilk Meitu akıllı telefonu Mi CC9e hakkında sızıntılar gün yüzüne çıktı. Şimdi ise, şirket Weibo’da cihazın ilk görünümünü ortaya çıkaran yeni bir tanıtım görüntüsü yayınladı. Fakat görüntünün yanı sıra, şirket bu yaklaşan akıllı telefon hakkında başka hiçbir detay açıklamadı.

Cihaz kavisli parlak bir gövde ve arkadan katlanır kamera olan flip kamera ile birlikte geliyor. Asus Zenfone 6Z iki sensörlü flip kamera ile birlikte gelirken, Xiaomi Meitu akıllı telefonu da benzer ancak üçlü arka flip kameralarla geliyor. Cihazın önden görünüşü resimde gösterilmese de, flip kamera cihazın ön tarafındaki çentiksiz ekranı kullanmasını ortaya çıkarıyor.

Xiaomi ve Meitu'nun Yaptığı Anlaşma Sonuçlandı

Arkaya bakan parmak izi tarayıcısının eksikliği, yaklaşmakta olan Meitu akıllı telefonunu, ekran içi parmak izi tarayıcının olduğunu gösteriyor. Bu haftanın başlarında, şirket WeChat’ta Xiaomi Meitu hesabını da açtı.

Sızıntı haberlerden yola çıkacak olursak, Meitu akıllı telefon arka tarafta 48MP sensörün olduğu üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Qualcomm Snapdragon 700 serisi Mobil Platform tarafından desteklenebilir. 4.000mAh batarya ile çalışacak ve 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecektir.

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