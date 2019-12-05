Xiaomi Mi 10, Snapdragon 865 Yonga Seti İle Geliyor

Devam eden Qualcomm Snapdragon Zirvesi 2019’da, Xiaomi‘nin Kurucu ve Başkan Yardımcısı Lin Bin, resmi olarak Xiaomi Mi 10‘u duyurdu. Ona göre, bu akıllı telefon Snapdragon 865 yonga sistemini kullanan ilk cihazlardan biri olacak.

Weibo’nun bir takibinde Lin Bin ayrıca Mi 10‘un zaten seri üretimde olduğunu söyledi. Bu akıllı telefon, SA / NSA çift modlu 5G şebekesiyle birlikte gelir. Bu son onaylamadan itibaren, Xiaomi Mi 10 serisi muhtemelen 2020’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Ne yazık ki, Xiaomi Mi 10 hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz. Fakat Lin Bin’in son zamanlarda Xiaomi Mi 10 Pro‘nun varlığını doğruladığı biliniyor. Ayrıca, bir başka Çinli üretici olan Oppo da Snapdragon 865 yonga sistemini kullanacak. Aslında, Oppo da, SD865 telefonunun 2020 yılının ilk çeyreğinde geleceğini onayladı.

Son basında çıkan haberler, Xiaomi Mi 9 serisinin Xiaomi resmi web sitesinden çıkarıldığını iddia ediyor. Aynı zamanda M2001J1E ve M2001J1C modellerine sahip diğer iki Mi 5G cep telefonu 3C sertifikasyonunu geçti. Şu anda Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi telefonu hakkında daha fazla bilgi yok. Fakat haberler, Xiaomi’nin Mi 10’un gelişinin yakın olduğunu gösteriyor.

Son zamanlarda, Xiaomi CEO’su Lei Jun, şirketin 2020’de en az 10 adet 5G cep telefonu piyasaya süreceğini açıkladı. Ona göre, bu cihazlar çeşitli fiyat noktalarını kapsayacak. Lei Jun, gelecek yıl 4G telefonlarının pazarda büyük bir satış zorluğuyla karşı karşıya kalacağına inanıyor. Operatörlerin 5G dağıtımını hızlandırabileceğini umuyor.

Xiaomi’nin en üst düzey yetkilisinin bu açıklaması, şirketin gelecek yıl amiral gemisi, orta menzilli ve giriş seviyesi 5G akıllı telefonları tanıtacağı anlamına geliyor. Şimdilik, 5G telefonların fiyatı birçok potansiyel alıcı için bir sonuç. Önümüzdeki yıl, 5G kullanıcılarının keskin bir şekilde yükseleceği görülüyor.