Xiaomi Mi 10 Ultra İnceleme

Xiaomi Mi 10 Ultra inceleme ile telefon hakkında “Xiaomi Mi 10 Ultra alınır mı?” ya da “Xiaomi Mi 10 Ultra ne gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor?” gibi sorulara yanı bulabilirsiniz. Mi 10 Ultra, şirketin 2020 yılının en iyi amiral gemisi akıllı telefonlarından birisidir.

En iyi mobil teknolojileri bünyesinde barındıran cihaz, oldukça iddialı bir özellik tablosuna sahip. Xiaomi Mi 10 Ultra inceleme ile telefonun bünyesinde yer alan olağanüstü özellikleri keşfetmeye hazır mısınız?

Xiaomi Mi 10 Ultra, neresinden bakarsanız bakın, gerçekten büyük bir akıllı telefon. Aslında boyut olarak Galaxy Note 20 Ultra ile neredeyse aynı. Telefon biraz ağır. Bundan dolayı telefonun gereksinimleri arasında büyük bir el ve kocaman bir cebinizin olması gerekiyor. Ayrıca çektiğimiz video ile detaylı bir şekilde bunu görebilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 Ultra Teknik Özellikleri

Model Xiaomi Mi 10 Ultra Ekran 6.67inç, 19.5:9 en boy oranı, 386ppi; HDR10+ desteği, 800nit parlaklık Ekran Çözünürlüğü 1080x2340px Ekran Tipi Super AMOLED İşlemci Snapdragon 865(7nm+): Sekiz çekirdekli (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585); Adreno 650 GPU Depolama ve RAM 8/12/16GB RAM, 128/256/512GB depolama. UFS 3.1 teknolojisi Arka Kamera Geniş (ana): 48MP, 25mm eşdeğeri odak uzaklığı, Lazer AF, OIS. Telefoto: 12MP, 50mm lens, Dual Pixel PDAF.

Periscope 5x Zoom: 48MP, 120mm lens, Dual Pixel PDAF, OIS.

Ultra geniş açı: 20MP, 12mm, PDAF, ultra -makro. Ön Kamera 20 MP, 1080p video. Ekran Yenileme Hızı 120Hz yenileme hızı Ağırlık 222g

Xiaomi Mi 10 Ultra Tasarım Özellikleri

Xiaomi, her iki tarafında alüminyum raylı ve kavisli camlı bir tasarımla geliyor. Ön tarafta, sol üstte kamera deliği bulunan boydan boya bir ekran var. Camın bitiş noktasında ise hoparlör ızgarası mevcut. Sağ tarafta ses seviyesi düğmesi ve güç düğmesi varken sol taraf boştur.

Üstte bir IR sensör ve iki mikrofon var. Altta USB-C bağlantı noktası, bir mikrofon, ana hoparlör ve bir çift SIM tepsisi bulacaksınız. Arka panelin sol üst köşesinde büyük bir kamera çıkıntısı yer alıyor.

Cihaz, yuvarlatılmış arka ve yanlar sayesinde elde yumuşak bir his veriyor. Ekran içi parmak izi tarayıcısı oldukça hızlı ve doğrudur. “Transparent Edition” modeli, arka camdan cihazın içini gösteriyor. Xiaomi Mi 9 da bu tarzda geldi. Bir bütün olarak, telefon olması gerektiği kadar kaliteli görünüyor ve hissettiriyor.

Cihazın en önemli özelliklerinden biri dörtlü kamera kurulumur. Modül o kadar büyük ki, telefonu tuttuğunuzda parmaklarınıza takılabilir. Bir kılıf kullanmadığınız sürece telefonu uzun süre tutmanın kamera çıkıntısı nedeniyle rahatsız edici olabileceğini fark etmeniz mümkün.

Bunun nedeni, kamera çıkıntısının oldukça uzun olması ve bu nedenle alt çıkıntısının parmaklarınıza sürtünmesidir. Mi 10 Ultra, ne yazik ki IP sertifikası bulunmuyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra Ekran Özellikleri

Xiaomi, QuadHD+ ekran yerine FullHD+, 120Hz OLED paneli tercih etti. Bu fiyata, cihaza yerleştirilmiş teknolojinin geri kalanı göz önüne alındığında bunun bir sorun olmaması gerekiyor.

OnePlus 8 Pro ve Samsung Galaxy Note 20 gibi rakipler bu fiyat noktasında daha yüksek çözünürlüklü ekranlar sunuyor, ancak aynı şarj özelliklerini sunmuyorlar.

İsterseniz ayarlarda ekranı 60Hz olarak değiştirebilirsiniz. Panel, pürüzsüz ve hızlı olmasının yanı sıra derin kontrastla oldukça canlı görünüm sunuyor. Mükemmel uyarlanabilir renk ayarını beğenmezseniz, bunu kapsamlı ekran ayarları menüsünden değiştirebilirsiniz.

Parlaklık oldukça iyi. Doğrudan güneş ışığı altında bile Mi 10 Ultra ekranı rahatlıkla görünüyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra Performans ve Batarya Özellikleri

Xiaomi Mi 10 Ultra, yeni Snapdragon 865 Plus yongasını bünyesinde barınrıyor. Bu da onu olağanüstü hızlı yapıyor. Performans konusunda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Üstelik en yüksek oyunları bile mükemmel kalitede bir ekran ve akıcılık ile oynayabilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 Ultra - Performans Test Sonuçları 1 - 3

Tüm standart testler yapıldı ve Mi 10 Ultra takdire şayan bir performans gösterdi. Görünüşte Mi 10 Ultra’nın batartası, bu sınıf akıllı telefonlar için ortalama bir boyuttadır.

Beş kamerası, çok güç tüketen bir yonga seti ve büyük, yüksek yenileme hızına sahip ekranı olan bir cihazda 4.500mAh batarya var sadece. Ancak Xiaomi’nin yazılımı, arka planda uygulamaları sonlandırarak ve iyi batarya ömrü sağlıyor.

Mi 10 Ultra’dan bir ila iki günlük kullanım süresi elde etmeniz mümkün. Yukarıdaki tabloda da bunu oldukça net görebilirsiniz.

Hızlı şarjı kullandığınızda 21 dakikada %0’dan %100’e kadar doluluk alabilirsiniz.

Yanında gelen 120W şarj cihazı ile bunu yapmanız oldukça normal. Bu şimdiye kadar gördüğümüz en hızlı şarj olan telefon.

Xiaomi Mi 10 Ultra Kamera İncelemesi

Xiaomi Mi 10 Ultra, makul miktarda dinamik aralıkla keskin ve yoğun kontrastlı görüntüler çekiyor. İyi ışıkta, kalite açısından dört arka sensörün tümü arasında pek bir değişiklik olmaz. Renkler oldukça tutarlı kalıyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra vs Galaxy Note 20 Ultra



Mi 10 Ultra, beyaz dengesini oldukça iyi yakalıyor. Gündüz normal ışıkta çekilen resimlerin hepsinde güzel detaylar ve canlı renkler mevcut.

Muhtemelen en başta, hem ana hem de telefoto lenslerde otomatik netleme konusunda sıkıntı yaşayacaksınız. Bazen otomatik olarak hiç netleme yapmaz ve bu nedenle sürekli ekrana dokunarak odaklamalısınız. Ama bir kez odaklandı mı fotoğraflar keskin görünüyordu.

Cihaz düşük ışıkta iyi performans gösteriyor. Ana kameranın dijital keskinliği fazla abartılmamış. 5x veya daha fazla yakınlaştırma yaparken, dijital netlik, kullanılabilir görüntüler elde etmede büyük bir faktör haline gelir. Sensör kırpmasını telafi etmek için önemli yakınlaştırma uzunluğuna sahip çekimlerde gerçekçi olmayan bir kontrast fark edeceksiniz.

Xiaomi Mi 10 Ultra - Kamera Örnekleri 1 - 17

Mi 10 Ultra’nın en büyük kamera özelliği yakınlaştırma işlevidir. Samsung, S20 Ultra’da 100x yakınlaştırma sundu. Buna karşılık Xiaomi, Mi 10 Ultra’da 120x sunuyor.

Bununla birlikte, kamera odaklanmakta zorlandığı için ve 120x zoom’da inanılmaz derecede hareketsiz tutmanız gerektiğinden, uzaktaki nesnelerin keskin görünmesini sağlamak zor.

Genel Değerlendirme

Xiaomi Mi 10 Ultra inceleme ile telefonun bilinmeyenlerine ve bilinenlerine ışık tuttuk. arika bir ekrana, harika bir kamera kurulumuna, üst düzey şarj hızlarına, iyi pil ömrüne ve mükemmel performansa sahiptir.

Ancak mükemmel değil. Bu fiyat noktasında bir IP sertifikasına sahip değil. Bu da onu toza ve kire karşı dayanıksız hale getiriyor. Şarj sırasında oluşan ısı da biraz sinir bozucu. Huawei P40 Pro ile karşılaştırıldığında, bu pek de gösterişli görünmüyor.

Xiaomi, bataraya teknolojisi söz konusu olduğunda gerçekten rakiplerini geride bırakıyor. Hiç şüphe yok ki Mi 10 Ultra, premium amiral gemisi alanında büyük telefonlar ile rekabet edebilir. Telefonun henüz Çin dışında kullanıma hazır olmaması çok sinir bozucu duruyor.