Xiaomi Mi 10i Amazon Üzerinden Satışa Çıkıyor!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefon modellerini sunmaya devam ediyor. Şirket 2021 yılında da akıllı telefon pazarında ki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bunun için geçen haftalarda Hindistan pazarında satışa çıkardığı Xiaomi Mi 10i cihazını şimdi de Amazon Prime üyeleri için özel indirimlerle sunuyor.

Bu özel indirim cihazın 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu için 299 dolar civarında. 8 GB ve 128 GB dahili depolama alanı için indirimli fiyat ise 325 dolar olarak belirlenmiş.

Şirket ayrıca Mi.com üzerinden de Mi 10i modelini indirimli bir şekilde Hindistan pazarına özel olarak satışa çıkarmış durumda. Öğleden itibaren başlayan bu indirimli satış şuan için Amazon ve Mi.com‘un Hindistan pazarı için geçerli. Xaomi Mi 10i’nin özelliklerine bakacak olursak eğer içerisinde, 6 / 8 GB RAM, 64 / 128 GB dahili depolama, 6,67 inç FHD+ AMOLED yer alıyor.

120 Hz tazeleme hızına sahip bu ekran ile birlikte telefonun ön tarafında 16 megapiksel kamera bulunuyor. Arka tarafında ise 108 megapiksel ana + 8 megapiksel ultra geniş + 2 megapiksel makro kamera modülü konumlandırılmış durumda. Qualcomm Snapragon 750G işlemcisi ve Adreno 619 grafik işlemcisi diğer donanım özellikleri arasında yer alıyor.