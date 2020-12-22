Xiaomi Mi 10i Geliyor – Tanıtım Tarihi 5 Ocak!

Xiaomi, 5 Ocak 2021’de yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Tanıtım posterine göre, bu telefon 108 megapiksel ana kamera ile donatılmış olarak gelecek. Dahası, kamera düzenine bakıldığında bu cihaz, yeniden yapılandırılmış bir Redmi Note9 Pro 5G gibi duruyor ve Xiaomi Mi 10i olarak adlandırılıyor.

Xiaomi’nin alt markası Redmi, Kasım ayı sonunda Redmi Note 9 serisini piyasaya sürdü. Bu serideki üç cihazdan biri olan Redmi Note 9 4G, ek bir 2 megapiksel makro kamera ile Redmi 9 Power olarak adlandırıldı.

Benzer şekilde, Redmi Note 9 Pro 5G’nin birden fazla bulguya göre Mi 10i olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Üstelik bu yeni telefonun 5 Ocak’ta piyasaya sürüleceği söyleniyor. Şirket, telefona dair pek bir detay vermese de Mi 10i’nin 5 Ocak’ta satışa sunulacağını apaçık belirtti.

Telefonun Redmi Note 9 Pro’nun birebir versiyonu olacağı söyleniyor. Note 9 Pro, 64 megapiksellik bir ana kameraya ev sahipliği yapıyordu fakat Mi 10i’de 108 megapiksellik bir kamera yer alacak. Son olarak, bir sızıntıya göre Mi 10i, 6GB + 128GB ve 8GB + 128GB depolama modellerinin yanı sıra Siyah, Mavi ve Turuncu-Yeşil degrade renk seçenekleriyle raflarda yerini alacak.