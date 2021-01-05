Çin merkezli tekonloji şirketi Xiaomi, geçtiğmiz haftalarda sızdırılan yeni akıllı telefonu Mi 10i‘yi resmi olarak tanıttı. Şirket Mi 10 ailesine yeni bir üye daha eklemiş oldu. Orta segmente hitap eden Mi 10i, tasarımsal olarak Redmi Note 9 Pro‘ya benzetiliyor. Şirket yeni cihazını 8 Ocak 2021 tarihinde birçok platform üzerinden satışa çıkaracak.

Xiaomi Mi 10i‘nin özellikleri ise şunlar; 6.67 inç LCD FHD+ 120 Hz tazeleme hızına sahip ekran bulunuyor. Ayrıca cihaz içerisinde 6 / 8 GB RAM ve 64 / 128 GB dahili depolama alanını barındırıyor. Bununla birlikte Snapdragon 750G işlemci, 4.820 mAh batarya, 33W hızlı şarj desteği de gelen özellikler arasında yer alıyor. 16 megapiksel selfie kamera, arka tarafta ise 8 megapiksel ultra geniş merceğin yanında 2 megapiksel derinlik sensörü yer alıyor. Ana kamera olarak ise Samsung’un 108MP ISOCELL HM2 sensörü bulunuyor.