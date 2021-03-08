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Xiaomi Mi 10S, 10 Mart’ta Görücüye Çıkacak!

Xiaomi Mi 10S, çok yakında satışa sunulacak. Telefonun üç harika özelliği gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Xiaomi-Mi-10S

Xiaomi’nin oldukça fazla talep gören Mi 10 serisine yeni bir model daha ekleniyor. Xiaomi Mi 10S olarak adlandırılan model, kısa bir süre önce bir internet sitesinde görüntülendi. Bugün şirket, telefonun 10 Mart’ta satışa sunulacağını da açıkladı.

Şirketin başkanı bir Weibo gönderisinde, telefonun üç özelliğine de vurgu yaptı. Şirket başkanı Jun, Xiaomi Mi 10S’nin Snapdragon 870 işlemciden güç aldığını açıkladı. Telefonun, Harmon Kardon hoparlörlere sahip olacağını ve tasarımını geçen yıl satışa sunulan Xiaomi Mi 10 Ultra akıllı telefondan ödünç alacağını da sözlerine ekledi.

Paylaşılan yeni görüntü, Xiaomi Mi 10S’nin siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç renkte geleceğini gösteriyor. Telefonun dörtlü kamera kurulumu 108 megapiksellik bir ana kamera bulunduruyor. 

Telefonun aldığı sertifikalar, Mi 10S’in 6.67 inç ekran, Android 11 işletim sistemi ve 33W hızlı şarj desteğine sahip 4.680mAh pil gibi özelliklerle geleceğini ortaya çıkardı. Söylentiler diğer özelliklerinin geçen yılki Xiaomi Mi 10 5G ile benzer olabileceği yönünde.

Xiaomi-Mi-10S

Telefonun FHD + çözünürlük desteği olan bir 6.67 inç 90Hz AMOLED ekran paneline sahip olması bekleniyor. Telefonda 20 megapiksellik bir selfie kamerası ve 108 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş kamera, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.

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KaynakWeibo

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