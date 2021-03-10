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Xiaomi Mi 10S 12 Mart’ta Satışa Çıkıyor!

Xiaomi, akıllı telefon pazarına yeni Mi 10S modelini resmi olarak sunmaya hazırlanıyor. Yeni Mi 10S, 12 Mart tarihinde satışa çıkıyor...

Yunus Emre Çakır

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Xiaomi Mi 10S

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 2020 yılının son çeyreğinde arttırdığı satışlarını 2021 yılında daha fazla arttırmak istiyor. Şirket bu nedenle Mi 11 ile gündemde dururken aynı zamanda Mi 10 serisine yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Seriye en son eklenen üye ise Mi 10S olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Mi 10S, içerisinde Snapdragon 870 yonga seti ve Samsung‘un ürettiği 108 Megapiksel ana bir lens bulunduruyor. Bununla birlikte 90 Hz tazeleme hızına sahip 6.67 inç FHD + AMOLED bir ekran ve 20 Megapiksel selfie kamera cihazın diğer dikkat çeken özellikleri oluyor. Ekran aynı zamanda HDR10 + desteği sunmasının yanı sıra Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Mi 10S, 8 / 12 GB LPDDR5 RAM ve 128 / 256 GB UFS 3.0 dahili depolama olmak üzere iki versiyon ile sunuluyor. Bununla birlikte cihaz içerisinde 33 W kablolu, 30 W kablosuz şarj destekli 4.780 mAh batarya kapasitesi bulunduruyor.

Android 11 ve MIUI 12 ile çalışan cihazın arka tarafında 108 Megapiksel ana (Samsung‘un OIS destekli 1 / 1.33) + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü bir kamera modülü yer alıyor.

Siyah, Beyaz ve Mavi renk seçenekleriyle satışa sunulan Mi 10S‘in 8 GB RAM / 128 GB dahili depolama fiyatı 506 dolar, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama versiyonu ise 583 dolar fiyat etiketine sahip. 12 Mart‘ta başlayacak olan satışın şuan için sadece Çin pazarında olacağını hatırlatmakta fayda var. Ancak ilerleyen haftalarda cihazın küresel pazara sunulması bekleniyor.

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