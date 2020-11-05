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Xiaomi Mi 10T vs Xiaomi Mi 10 Karşılaştırması

Xiaomi'nin 2020 amiral gemisi telefonlarından Xiaomi Mi 10 ve Mi 10T cihazlarını detaylı bir şekilde karşılaştırdık. Hangisi tam sizlik? İşte Xiaomi Mi 10T vs Xiaomi Mi 10 karşılaştırması...

Muhammed Arslan

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Xiaomi Mi 10T vs Xiaomi Mi 10 Karşılaştırması

Xiaomi Mi 10T vs Xiaomi Mi 10 özellik ve genel detaylarının karşılaştırması, sizlere telefonlar hakkında bilmeniz gereken birçok noktaya ışıl tutuacak. Xiaomi Mi 10T, Mi 10’dan daha sonra piyasaya sürüldü.

Birçok kişi Xiaomi’nin Mi serisinin amiral gemilerinden sonra yayınlanan T sürümlerinin bir yükseltme olduğunu düşünüyor, ancak öyle değil. Tabi bu durum her zaman böyle değil. Peki, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Xiaomi Mi 10 ve yeni Xiaomi Mi 10T cihazları arasında en iyi cihaz hangisi?

Xiaomi Mi 10T vs Xiaomi Mi 10 karşılaştırması sonucu hangisi daha çok fiyatını hakediyor? Bu karşılaştırma, bu iki amiral gemisi katilinin özellikleri arasındaki temel farkları vurgulayacak ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak hangisinin satın almaya değer olduğunu size önerecektir.

Ayrıca telefonların detaylı özellik karşılaştırmasına Xiaomi Mi 10T vs Xiaomi Mi 10 Özellik Karşılaştırması sayfasından kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi Mi 10T 5G vs Xiaomi Mi 10 5G Özellikleri

ModelXiaomi Mi 10T 5GXiaomi Mi 10 5G
Ekran Boyutu6.67 inç6.67 inç
Ekran Çözünürlüğü1080 x 2400 Piksel (Full HD+)1080 x 2340 Piksel (Full HD+)
Ekran TipiIPS LCDSuper AMOLED
İşlemciQualcomm Snapdragon 865 sekiz çekirdekli 2.84 GHzQualcomm Snapdragon 865 sekiz çekirdekli 2.84 GHz
Depolama ve RAM128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM
128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM		128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM
256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM
256 GB Dahili Hafıza, 12 GB RAM
İşletim SistemiAndroid 10, MIUIAndroid 10, MIUI
BağlantıWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1
GPS		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth 5.1
GPS
Kamera64 MP (f/1.9)
13 MP (f/2.4)
5 MP (f/2.4)		108 MP (f/1.7)
13 MP (f/2.4)
2 MP (f/2.4)
2 MP (f/2.4)
Batarya5000 mAh4780 mAh
Hızlı Şarj33 Watt30 Watt
Kablosuz ŞarjVar30 Watt

Tasarım Karşılaştırması

Xiaomi Mi 10‘un tasarımı, Xiaomi Mi 10T cihazına bakıldığında daha premium duruyor. Mi 10, daha ince bir gövdeye sahip, daha hafif ve T versiyonunun aksine, daha zarif kılan yanlarda kavisli bir ekrana sahip. Kamera modülü daha küçüktür ve telefonun daha şık görünmesini sağlar.

Xiaomi-Mi-10

Her iki telefonda da, bir cam sırt ve bir alüminyum çerçeve elde edersiniz. Ancak Mi 10T, ekranın etrafında daha kalın çerçevelere sahiptir. Bu da onu daha büyük boyutlu yapar. Tasarım açısından Xiaomi Mi 10 kesinlikle daha iyi.

Ekran Karşılaştırması

Daha iyi bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra, Xiaomi Mi 10 aslında daha iyi bir ekrana sahip. Oyun amacıyla telefonu almadıysanız, daha parlak renkler ve daha koyu siyahlar gösteren AMOLED panel, tüm işinizi görecektir.

Xiaomi Mi 10T, çok daha yüksek bir yenileme hızına sahip (144 Hz’e kadar çıkıyor). Bu da onu oyun için biçilmiş bir kaftan haline getiriyor. Buna karşılık Mi 10’da IPS panel bulunuyor.

Son olarak, Xiaomi Mi 10’un ekran içi parmak izi var. Buna karşılık Mi 10T cihazında parmak izi okuyucu yan tarafta yer alıyor. Her ikisi de harika bir ses deneyimi için stereo hoparlörler ve HDR10+ sertifikasının yanı sıra 500 nit parlaklık ile birlikte geliyor.

Performans Karşılaştırması

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10, amiral gemisi sınıfı Snapdragon 865 mobil platform tarafından desteklenmektedir. Ancak bellek yapılandırmaları farklıdır. Xiaomi Mi 10, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama sağlıyor. Buna karşılılk Mi 10T’nin en iyi bellek yapılandırması 8 GB RAM ve 128 GB yerel depolama sunar.

Mi 10T’nin daha hızlı bir UFS 3.1 depolama alanı mevcut. Fakat Xiaomi Mi 10, UFS 3.0 depolama ile geliyor. Tabi ki belirleyici faktör daha fazla RAM ve daha fazla dahili depolama oluyor. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10T, MIUI 12 tarafından özelleştirilmiş Android 10’u çalıştırır.

Kamera Karşılaştırması

Xiaomi Mi 10, kamera karşılaştırmasının kazananı oluyor. Arka kamera için daha iyi bir ana sensöre (108 MP sensör) sahiptir. Mi 10T’nin aksine, daha iyi stabilizasyon için OIS’yi destekler.

Mi 10T’nin derinlik sensörü yok, ancak Mi 10’dan daha iyi bir makro kamerası var. Her ikisi de 30 fps’de 8K video kaydedebiliyor. Her ikisi de 13 MP ultra geniş sensöre sahip ve her ikisinde de telefoto sensörü bulunmuyor.

Ön kamera, Mi 10T’de biraz daha iyi, ancak çok büyük bir fark yok. Farkı yaratan lens, Mi 10’da bulunan 108 MP ana sensördür.

Batarya Karşılaştırması

Xiaomi Mi 10T daha büyük bir bataryayla donatılmıştır. Çünkü ekranı daha fazla enerji gerektiriyor. 144 Hz yenileme oranını kullanırsanız pil ömrü Mi 10’dan daha kısa olacaktır.

Ayrıca Mi 10, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliğine sahipken, Mi 10T yalnızca bir kabloyla şarj edilebilir. Tabi ki asıl dikkat çeken nokta 30W hızlı kablosuz şarj teknolojisi. Çünkü kablolu şarj kadar hızlı.

Genel Değerlendirme

Xiaomi Mi 10T, 144 Hz yenileme hızına sahip olduğu için tam bir oyun telefonu diyebiliriz. Üstelik daha büyük bir bataryaya ev sahipliği yapıyor ve depolama teknolojisi daha iyi.

Buna karşılık Xiaomi Mi 10, IPS ekranı ile küçük bataryasında daha uzun bir kullanım sunuyor. Üstelik 108MP kamerası ile de büyük bir fark yaratıyor.

Sonuç olarak oyun için Xiaomi Mi 10T ön plana çıkarken, günlük kullanım ve fotoğraf meraklıları için Xiaomi Mi 10 ilk sırada yer alıyor.

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