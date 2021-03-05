Xiaomi Mi 10’un Yeni Modeli Geekbench’te Görüntülendi!

Geçen ay, M2102J2SC model numaralı bir Xiaomi telefonu, Çin’in TENAA ve 3C sertifika platformlarında görüldü. Raporlar, Xiaomi Mi 10 akıllı telefonun yeni bir modelie olduğunu ve Snapdragon 870 işlemci ile destekleneceğini söylüyor. Kaynağımız M2012J2SC akıllı telefonun Geekbench listesiyle karşılaştı. Liste, bazı donanım özelliklerini ortaya çıkardı.

Xiaomi M2012J2SC akıllı telefon, Geekbench 5’in tek çekirdekli testinde 1021 puan kaydetti. Çok çekirdekli testte 3443 puan aldı. Liste, akıllı telefonun temel frekansı 1.80GHz olan bir Qualcomm işlemciye sahip olduğunu ortaya koyuyor. İşlemci, 8 GB RAM ile birleştirilmiş ve Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor.

Geekbench listesinin kaynak kodu, işlemcinin 3.19GHz’e kadar işlem hızı sunabildiğini ve Adreno 650 grafiklere sahip olduğunu ortaya . Bu ipuçları, telefonun Snapdragon 870 işlemci tarafından desteklendiğini gösteriyor. Akıllı telefonun TENAA görünümü, 6.67 inçlik bir ekrana ve 4.680mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğunu ortaya çıkardı. Telefonun 3C sertifikası, 33W hızlı şarj cihazıyla gönderilebileceğini gösteriyor.

Telefonun sol üst köşesinde yumruk deliği ve kavisli kenarlar bulunuyor. Telefonun dikey dörtlü kamera sistemi, geçen yıl Ağustos ayında piyasaya çıkan Xiaomi Mi 10 Ultra ile neredeyse aynı görünüyor. M2012J2SC model numaralı telefon 162,6 x 74,8 x 8,96 mm boyutlarında. Cihazın tam adı henüz bilinmiyor. Bazı doğrulanmamış raporlar, bunun Xiaomi Mi 10S olarak adlandırılabileceğini iddia ediyor.